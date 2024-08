Miller afirma que no le llegan ofertas: "Mi teléfono no está sonando"

Jack Miller tiene pendiente resolver su futuro. Y puede que éste no le lleve al Mundial de MotoGP. El piloto australiano no ha cumplido con los objetivos como piloto oficial de KTM, como sí han hecho su compañero, Brad Binder, y Pedro Acosta en el equipo satélite, Tech3. Por eso, el murciano le sustituirá a partir de la temporada 2025, mientras que el bicampeón de Moto3 tendrá que volver a buscarse la vida a sus 29 años.

Y su futuro podría estar en el Mundial de Superbikes. Como adelantó Motorsport.com la semana pasada, Ducati le está ofreciendo al piloto de Townsville un asiento en el Aruba.it, su equipo oficial en el campeonato de las motos derivadas de las de serie. Y concretamente, el del vigente campeón, el español Álvaro Bautista.

La renovación del de Talavera de la Reina se ha complicado en los últimos meses, después de que no tuviera claro si se iba a retirar de la alta competición o si iba a seguir, y tras pedir a la casa boloñesa una mejora de su contrato, lo que ha llevado a los transalpinos a buscar otra opción para el asiento. Lo que le ha abierto la puerta a Miller.

Este jueves, en su llegada a Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña, el 'aussie' se refirió a cuál puede ser su futuro, pero sin embargo negó que le estén llegando muchas ofertas, tanto de MotoGP como del Mundial de Superbikes: "Son todo rumores, porque francamente, en este momento no tengo nada. Ni un solo contrato", empezó diciendo Miller.

Sin embargo, el #43 no se cierra a ninguna opción, ni siquiera al del papel de piloto probador para una de las marcas japonesas de MotoGP, Honda y Yamaha, que están tratando de salir del pozo gracias al nuevo sistema de concesiones: "Sin duda, todo eso me interesa. Por eso he dicho que, hasta que no esté todo firmado, sellado y entregado, no voy a renunciar a esto. Puedo decir sinceramente que mi teléfono no está sonando. Estoy intentando presionar desde todos los ángulos posibles".

"Pero, a veces, dices cosas para cabrear a la gente, haces lo que sea. Es lo que hay. Por eso he vivido [mi vida así], [ha sido así] toda mi carrera deportiva. Soy el personaje que soy. Es lo que hay. Intento hacer lo que puedo en la pista, porque al final es lo que más dice", siguió.

Posteriormente, Miller reconoció que ir a WorldSBK le puede resultar apetecible, puesto que su situación en MotoGP no pinta bien: "Por supuesto, el nivel allí es fantástico. Creo que el campeonato es genial. Al fin y al cabo, me encantan las carreras, y correr tres en un fin de semana está muy bien. Nunca digas nunca. Definitivamente, siento que tengo más que dar aquí [en MotoGP], pero esperaremos y veremos. Mantengo la esperanza hasta que se cierren todas las puertas, pero honestamente hablando, no pinta bien. Así que haremos todo lo posible para hacer algo en la segunda mitad de la temporada".

"Ha sido un buen parón veraniego, pero también duro. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Obviamente, todo lo bueno llega a su fin, pero las cosas que terminan cuando no es en tus términos [según sus deseos] son difíciles, sobre todo con lo que he dado en el deporte y lo que siento que tengo que dar. Pero como he dicho, nunca se acaba hasta que se acaba. Todo lo que podemos hacer es intentar conseguir algunos resultados decentes y, con suerte, mi teléfono sonará en algún momento", finalizó.