En los últimos años, MotoGP ha disfrutado de un boom de jóvenes talentos rápidos que han llegado a la categoría reina, con pilotos como el campeón del mundo de 2021, Fabio Quartararo, o el campeón de 2020, Joan Mir, así como también los múltiples ganadores de carreras Francesco Bagnaia, Brad Binder, Jorge Martín o Miguel Oliveira.

En 2021, Jorge Martín, del Pramac Ducati, ganó el Gran Premio de Estiria y consiguió otros tres podios, además logró colocarse en la pole en hasta cuatro ocasiones, mientras que Enea Bastianini, de Avintia, consiguió dos podios en su primer año con una Ducati de 2019.

En referencia a la temporada de Jorge Martín, Jack Miller elogió al joven español, al mismo tiempo que explicó cómo de fuerte en general es el joven talento de MotoGP.

"Creo que esta moto [la Ducati] no es fácil de llevar, para nada", comenzó diciendo Miller.

"Tiene sus complicaciones y todo eso. Todos los novatos me ponen nervioso, de verdad, porque son cada vez más y más rápidos".

"[Pecco] como novato, entró y lideró la prueba en Malasia. Él dijo 'me tomé un tiempo', pero eso es mentira, porque no lo hizo".

"Jorge hizo un trabajo fantástico, se perdió algunas carreras este año, pero ha demostrado que ha llegado con la profesionalidad que quizás yo eché en falta cuando entré. Realmente ha dado un paso al frente en ese aspecto y ha hecho un trabajo fantástico con su habilidad para las carreras".

"Son muchas cosas que personalmente me costó mucho tiempo aprender, pero él es un piloto muy completo. Me pone nervioso, y también a Bastianini. Cuando te adelanta un piloto novato, ahora sé cómo deben haberse sentido [Andrea] Dovizioso y [Danilo] Petrucci cuando yo se lo hice, no es una sensación agradable, eso seguro".

"Pero cada vez tengo más ganas de mejorar porque es increíble ver lo bien que les está yendo a una edad tan temprana y lo bien que van a seguir haciéndolo", añadió.

Bagnaia, también en referencia a la temporada de novato de Martín, señaló que el español parecía que había aprendido las cosas que él no aprendió en su año como rookie.

"Creo que ha hecho un buen trabajo este año, más que bueno. Porque comenzando como novato, ya en la segunda carrera consiguió una pole y un podio, además de ganar en Austria, creo que ha hecho una gran temporada. Entonces, creo que debe estar feliz por lo que hizo".

"Seguro que nuestra moto no es la más fácil para un novato, pero desde el principio aprendió muy rápido las cosas que yo no pude aprender [en mi año de novato]".

"Este ha sido el primer año que me sentí tan cómodo con la moto. Vale, también es cierto que ahora nuestra moto es más competitiva, pero también fue competitiva el año pasado y a veces fui rápido, pero la mayor parte del tiempo estaba por detrás", concluyó.