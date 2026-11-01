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Miller: "Nadie quiere ir a Qatar, hemos dejado muy clara nuestra postura"

Jack Miller dejó claro que la amplia mayoría de la parrilla de MotoGP no quiere que se dispute el GP de Qatar, mientras el campeonato sigue abogando por ir, dejando claro que puede haber incluso sanciones deportivas.

Oriol Puigdemont

Editado: 1 nov 2026, 9:58

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Salida de la carrera

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sigue escalando de manera notable la tensión entre los pilotos de MotoGP y el campeonato, a raíz de la organización del Gran Premio de Qatar, previsto para el próximo fin de semana.

Lo último, adelantado por Motorsport.com:

La cita de Losail ya se retrasó respecto a su fecha original debido al conflicto armado que está teniendo lugar en Oriente Medio, con Estados Unidos e Israel de una parte e Irán de la otra. Se esperaba que la situación mejorara, pero lejos de ello, se ha recrudecido en las últimas semanas. De hecho, nadie es capaz de aventurar qué puede pasar en los próximos días, habida cuenta de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, se enfrentará el martes a las elecciones de mitad de mandato.

En esta coyuntura, la caravana mundialista debe viajar al circuito de Losail, pero la mayoría de la parrilla no parece por la labor. De hecho, durante el pasado GP de Australia, los corredores reforzaron su posición con un documento que hicieron llegar a MotoGP Sports Entertainment Group (antigua Dorna), promotora del Mundial. Motorsport.com entiende que aquel certificado, firmado por tres cuartas partes de la parrilla, constaba de cinco puntos que MGPSEG debía garantizar para poder contar con ellos en Qatar.

Entre ellos, destaca la creación de un plan de evacuación para todo el personal de paddock, así como seguros de vida, de repatriación y también médicos, que cubrirían cualquier posible eventualidad si la crisis se agrava. Nuestra web ha podido saber que, mientras el campeonato asegura que todo ello está garantizado por el gobierno catarí, los pilotos quieren que sea la organización quien se haga responsable de ello.

Así, este domingo la parrilla ha tratado de redoblar su presión respecto a este punto, en un último intento por evitar ir a Qatar. MotoGP Sports Entertainment Group, que sigue convencida de ir a Losail, y que incluso ha trasladado a los equipos que los pilotos que se planten podrían tener que hacer frente a sanciones deportivas (tales como no correr en Portimao y Valencia, o arrastrarlas incluso a 2027), celebró una reunión con las marcas este domingo, en el que se redundó en la obligación de disputar la prueba qatarí.

Pero los pilotos siguen convencidos de velar por su seguridad y de no ir a Qatar. Aunque la mayoría no quiso pronunciarse por el tema, Jack Miller lo dejó claro este domingo al término de la carrera de Sepang, confirmando que, de los 22 integrantes de la parrilla, son 19 los contrarios a la disputa de la prueba de Losail.

"No quiero ir a Qatar. Como todo el mundo. Somos 19 los que no queremos ir allí", empezó diciendo el australiano de Pramac a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "No creo que debamos correr en esas condiciones. Hemos dejado muy clara nuestra opinión al respecto. Ya veremos cuál es la decisión".

Jack Miller, Pramac Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Como pilotos, nos hemos unido y hemos hecho todo lo posible, y hemos presionado al máximo con los argumentos de que disponemos. No solo por nosotros como pilotos, sino también por el resto de personas del campeonato. Si hablas con el 50 por ciento del paddock, nadie quiere ir. No entiendo por qué tenemos que hacerlo. No lo entiendo".

"Por ahora, allí están a salvo. Me encanta Qatar. Pero el problema que tenemos son las zonas circundantes. Por desgracia, los países vecinos tienen algunos problemas. Hay mucha incertidumbre allí como para ir y celebrar un evento mundial. No ocultamos el hecho de que corremos a una hora concreta. No ocultamos nuestra ubicación ni la hora del día en que estaremos en dicha ubicación. Si alguien quiere ponernos como ejemplo, que haga lo que tenga que hacer…", siguió

"Como he dicho, no quiero ir. En mi mente, sigo sin tener intención de ir. Hemos dejado clara nuestra postura. Nuestro plan es muy claro. Estoy a la espera de ver qué pasa".

Miller subrayó también que los pilotos quieren que alguien asuma la responsabilidad en caso de que las cosas se tuerzan en Qatar, de ahí las garantías requeridas a los responsables del certamen: "Lo más importante para nosotros, como pilotos, es la responsabilidad. Alguien tiene que responder".

"Si queréis que vayamos allí, poned vuestro nombre en ello. No creo que sea descabellado pedir eso. El seguro es una cosa. Y eso lo proporciona el Estado de Qatar, lo cual supone un gran apoyo, no solo para nosotros como pilotos, sino para cualquiera que trabaje allí. Pero eso es a posteriori. ¿Crees que es seguro que estemos allí? Asume tu responsabilidad. Has dicho que ahora mismo no te parece una buena idea. ¿Qué hace falta para que cambies de opinión?".

Respecto a la información de Motorsport.com de que el campeonato ha amenazado con imponer sanciones deportivas a los pilotos que no vayan a Qatar, Miller comentó: "Pueden atacarnos desde cualquier frente. Tanto a nivel económico como deportivo, con nuestras licencias y todo eso. Y también al equipo. Paolo [Campinoti, director de Pramac] es un gran amigo mío. ¿Quiero hacerle daño a él o a su equipo? Para nada. Pero, al mismo tiempo, no me apetece forzar al caballo para que corra".

"Todo el mundo no deja de preguntarme qué coño estamos haciendo. No depende de nosotros. Una vez más. Somos un número más en este juego, por desgracia. Somos unos 19 o 20 los que nos mantenemos bastante firmes. No queremos ir", cerró.

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