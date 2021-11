Cheste.- La marca italiana copó las tres primeras filas de la parrilla de salida del Gran Premio de Valencia de MotoGP, el último de la temporada. El resultado fue brillante, la 11ª pole de la temporada para una Ducati y cuarta de Jorge Martín, mientras que en todas y cada una de las carreras del curso, una moto italiana estuvo en primera fila.

Jack Miller, que no ha logrado ninguna pole este año pero que ha conseguido ocho primeras filas, cinco de ellas en las seis últimas carreras, aseguró que lo había intentado con todo.

"No me he dejado nada en el tintero, lo he dado todo. Tenía una buena tanda con el primer neumático. Con el segundo no podía salir bien del T1, vi la bandera amarilla por la caída de Pecco Bagnaia y aunque sabía que me iban a quitar la vuelta quise apretar, me salí de la trazada y en la última vuelta iba a tope, totalmente comprometido para conseguir la pole, pero me caí", explicó el australiano.

Pese a la caída, Miller saldrá tercero y se ve con recursos para buscar un nuevo triunfo.

"Tenemos un buen ritmo. Durante el FP4 hice 18 vueltas con el neumático duro porque así lo habíamos planificado con el equipo, pero no me sentí bien. Creo que optaré por el compuesto medio para la carrera".

Con cuatro Ducati entre los cinco primeros puestos de la parrilla, el soñado triplete de Ducati es otra vez factible.

"Pienso más en el campeonato por equipos y vamos a ir a tope a por él", dijo tras conseguir Ducati ya el de constructores la pasada semana en Portimao.

"Además, Pecco lleva este año tres victorias y me gustaría estar en ese club sumando mi tercer triunfo de la temporada", unidos a los logrados en Jerez y Portimao a principio de año.

Que ahora mismo la Ducati es la mejor moto de la parrilla es una opinión generalizada y le preguntaron qué pilotos habían aportado algo en concreto a ese crecimiento.

"Ha habido muchos pilotos en los últimos años en Ducati. No creo que los avances se deban a uno en concreto, es un trabajo de equipo y al unir todos los comentarios continuamente y tener una buena comunicación y sintonía, hemos logrado mejorar. También los pilotos de Pramac, he estado allí y sé lo que aportan, y entre todos estamos haciendo avanzar la moto. No se puede atribuir a un solo piloto, todos colaboramos, desde el equipo de pruebas con Michele Pirro hasta los que estamos aquí ahora", en referencia a Bagnaia, Martín y él mismo, protagonistas de la rueda de prensa posterior a las poles en Valencia.

