Lo que hace mejor a la F1 que MotoGP es "cómo vende el producto", cree Miller

Con la explosión de Max Verstappen, la Fórmula 1 se ha convertido en el deporte nacional de los Países Bajos y su gran premio, el que se celebra en el circuito de Zandvoort, en un espectáculo impresionante, como se pudo ver el pasado fin de semana.

Uno de los invitados de la cita neerlandesa, fue el piloto de KTM Jack Miller, que este jueves en la previa del Gran Premio de Catalunya de MotoGP habló maravillas de la experiencia.

"La pista era increíble", dijo Miller cuando le preguntaron por su visita.

"Fue una experiencia realmente única, no estaba en una tribuna, pero desde el hospitality de Red Bull, que es bastante alto, pude ver la cantidad de velocidad que llevan estos coches en curva, es impresionante".

Australiano como él, Daniel Ricciardo es piloto de Red Bull, ahora corriendo con Alpha Tauri, y amigo de Jack. "Fue una verdadera pena que se lesionara, no pude ni despedirme".

En los últimos años, el crecimiento a todos los niveles de la F1 está siendo espectacular, tanto que ha dejado a distancia sideral al resto de campeonatos de motor, como MotoGP, en plena crisis de audiencias.

Miller tiene claro lo que diferencia a ambos campeonatos ahora mismo.

"Sin duda, el marketing, la forma en que vende el producto. No hay más que verlo, fui a Zandvoort un viernes y las gradas estaban completamente llenas, no había ni un asiento vacío. Había espectáculos que entretenían a los aficionados entre sesión y sesión durante toda la jornada, es un día divertido, no vi a nadie con el ceño fruncido. A las ocho de la mañana ya estaban bebiendo cervezas", subrayó el aussie.

"Sin duda, creo que la forma en que lo están comercializando y el público al que se está proyectando ayuda. Por supuesto, la serie de Netflix ha sido un gran impulso para ellos. Pero han cogido la pelota y han corrido con ella".

Fans en la carrera holandesa de F1 Photo by: Erik Junius