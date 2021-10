Miller: "He perdido la cuenta de los incidentes con Joan Mir"

El australiano y el mallorquín se han ido encontrando en la pista desde principios de curso, cuando, durante el Gran Premio de Doha, segunda parada del calendario, se las tuvieron tiesas en plena recta, en una maniobra espeluznante de Miller, que se tomó la justicia por su mano tras ser adelantado por el #36, de forma muy agresiva.

En aquella ocasión los comisarios consideraron lo ocurrido como un lance de carrera, aunque reclamaron la presencia de ambos en la siguiente cita, en Portimao, donde les recomendaron calma.

Hace dos semanas, en Misano, Mir y Miller volvieron a tenérselas tiesas, y la última tuvo lugar este domingo, en Austin, en una de esas acciones de última vuelta tan difíciles de juzgar.

Ambos peleaban por la sexta plaza, con Miller delante de Mir, y al abordar la curva 16 del trazado texano el de Suzuki fue un poco más agresivo de lo normal hasta el extremo de llegar a tocar la Desmosedici de su oponente, que vio, impotente, cómo perdía dos posiciones y cruzaba la meta octavo.

Nada más pasar bajo la bandera de cuadros, el #43 fue a buscar al #36 para recriminarle muy airadamente su acción. Miller le llegó a agarrar por la morrera del casco y hasta le amenazó, según aseguró después Mir.

Al poco rato, los comisarios decidieron imponerle al de Palma una sanción que consistió en la pérdida de una posición, circunstancia que hizo que Miller terminara finalmente séptimo y el actual campeón, octavo.

“Dirección de Carrera hace lo que quiere. En Misano, Dominique Aegerter recibió más de 30 segundos de penalización por una acción similar (con Jordi Torres, en la carrera de MotoE). De hecho, le impusieron la sanción que le permitiera a Torres ganar el campeonato. Yo no hago las normas”, dijo Miller.

Para Mir, el corredor ‘aussie’ llevaba varias vueltas limitándose a cerrar puertas, sin demasiado sentido.

“Yo estaba protegiendo mi trazada, y por allí no había hueco. En Misano me hizo lo mismo. Me da igual que se disculpe, cada vez que estoy junto a él pasa lo mismo. He perdido la cuenta de las veces que Joan me ha echado fuera”, se explayó el de Ducati, uno de los integrantes más honestos de la parrilla.

"Lo que tengo que hacer yo es trabajar para no estar en esas posiciones. Debería ser de los que ataca al final de la carrera, no de los que se defiende”, remachó el piloto de Townsville, quien, a falta de tres grandes premios para el final ocupa la cuarta plaza de la tabla general, a 26 puntos del tercero, que no podía ser otro que Mir.

