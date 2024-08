Miller, impresionado por el trato de las gomas de las Ducati

Un triplete en el podio por séptima vez consecutiva, y ocho pilotos entre los 10 primeros. Ducati superó una vez más a toda su competencia en Silverstone, dando muestras de que continúan reforzando su dominio en MotoGP. La situación tal vez cambie el año que viene, con dos Ducati menos en la parrilla y una de ellas siendo una de las motos oficiales, pero mientras tanto, al resto de fabricantes no les queda otra que resistir el envite, y cada vez les cuesta más.

A medida que avanzan las carreras, una de las claves del dominio actual de los de Borgo Panigale parece ser su dominio del neumático trasero. La nueva versión introducida por Michelin causó inicialmente problemas a la marca italiana, a causa de las vibraciones, pero éstas parecen haberse resuelto por completo desde Jerez, una cita desde la que sólo los pilotos al manillar de la Desmosedici han acabado en el podio en todas las carreras principales disputadas.

Aleix Espargaró, el rival más cercano a las Ducati en Silverstone, ve a los italianos "dos pasos por delante" en la gestión de la goma trasera. Jack Miller, duodécimo en la línea de meta pero cuarto entre las 'no Ducati', observó al final de la prueba dominical en Inglaterra que Franco Morbidelli, obligado a remontar tras sus dos Long Lap Penalty de penalización, tenía un neumático trasero en mucho mejor estado en las últimas vueltas.

"Siento que el neumático es más sensible que antes", comentó el piloto de KTM . "Hay algunos que son extremadamente buenos. Fabio Quartararo me ha pasado a falta de dos vueltas, eso ha abierto la puerta a Morbidelli, y luego 'Franky' se ha deshecho de Fabio bastante rápido. Se veía el agarre que tenía al final de la carrera, era impresionante, y lo mismo pasa con los tiempos de los pilotos de delante. Tenemos que trabajar para utilizar mejor el neumático, o aprovechar mejor su potencial".

"Mi goma estaba acabada al final, no hay discusión sobre eso", añadió el australiano tras la carrera. "Desde el principio me centré en levantar la moto antes de acelerar, el flanco estaba acabado. Sentía que era más fuerte que el sábado, tenía exactamente el mismo compuesto, pero no me sentía tan fuerte, ya fuera por las condiciones más frías o por otra cosa. Me ha costado mucho hacer funcionar el neumático, sobre todo en el lado derecho".

Miller pronto sintió la falta de agarre en las curvas más lentas, lo que le hizo caer de la novena posición de principio de prueba a la duodécima en la que acabó. El día anterior, sin embargo, había aprovechado la carrera al sprint para preparar la del domingo, al ser el único piloto que eligió el neumático medio y no el blando en la parte trasera. El australiano se mostró satisfecho de que la degradación estuviera bajo control.

"No sentí que fuera una gran ventaja llevar el neumático blando", explicó tras la sprint. "Para mí, era más una cuestión de entender a qué nos enfrentábamos [el domingo], e intentar obtener algo de información. Obviamente, KTM sacó algunos datos interesantes. Me mantuve en 1:59, tenía la sensación de que podía mantener esos tiempos durante al menos seis vueltas más".

Además de que el tiempo más fresco cambió las cosas con el paso del fin de semana, la doble distancia del domingo parece favorecer a las Ducati, que han tenido 'sólo' cuatro pilotos en el top 10 durante la sprint, aunque las caídas de Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi y Franco Morbidelli el sábado cambiaron las cosas.

Una buena sprint para Miller en Silverstone

En esta carrera corta, Jack Miller igualó su segundo mejor resultado de la temporada, al hacerse con la séptima plaza. Salía undécimo, después de que le anularan una vuelta por cortar demasiado en una curva y de sufrir la bandera amarilla al final de la Q2, y fue ganando posiciones a lo largo de la manga, aprovechando las caídas pero también un adelantamiento a Maverick Viñales en la última vuelta.

Sin embargo, el contacto en la curva 4 de la primera vuelta causó daños en su moto: "Alex Márquez tomó una trayectoria [con demasiado ángulo], nos tocamos y me arrancó las alas", explicó el sábado. "He rodado toda la carrera con mi propia versión de aerodinámica, pero la moto seguía funcionando bastante bien. Al principio me costaba un poco mantenerme con los demás, aceleraban un poco más al salir de las curvas 7 y 9, y en otros sitios, pero alrededor de la sexta o séptima vuelta sentí que la cosa se ponía un poco a mi favor y empecé a luchar con ellos, o al menos a seguirles".

Fue una actuación bienvenida en un momento en el que Miller sabe que va a perder su puesto en KTM, y su futuro en MotoGP es incierto. Aunque insistió en que su teléfono no sonaba antes del inicio del fin de semana, se le vio en el hospitality del equipo Pramac el domingo, lo que sugiere que puede tener una última oportunidad. Con este panorama, el #43 quiere por encima de todo aprovechar al máximo las carreras que le quedan en MotoGP.

"He empezado de cero. Estoy disfrutando de lo que hago, me estoy concentrando en disfrutar pilotando la moto, sin estresarme demasiado. Está a punto de terminar, así que tengo que disfrutar de las últimas carreras. Como siempre se dice, un piloto feliz es un piloto rápido. Quizá sea un poco el caso. No estoy totalmente centrado en lo que me depara el futuro, sólo intento disfrutar del momento", remachó.