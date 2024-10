Foto: ¡Miller corrió (y se cayó) con una gaviota atascada en la moto!

Como en casa, en ningún lado. O no. Jack Miller esperaba un sábado positivo en su país, en el circuito de Phillip Island, pero la fauna local decidió lo contrario. Una libre se chocó contra su KTM RC16 en la clasificación y luego una gaviota arruinó su carrera sprint. "Un conejo en clasificación y una maldita gaviota por la tarde. El sábado podría haber ido mejor", admitió.

El piloto y su mujer publicaron las pruebas en redes sociales, y los restos de ambos animales en la moto tras las dos sesiones del sábado.

En clasificación, Miller vio la liebre entre las curvas 6 y 7, y no pudo hacer nada para evitar el incidente: "Empecé mi primera vuelta rápida, y chocó directamente contra el neumático delantero. Tuve una especie de momento de shock. Pero seguí apretando".

En la carrera sprint, el sufrimiento llegó tras un incidente muy tempranero. "Salí bien, pero giré en la curva 1 y entonces una gaviota voló hacia mi moto. No fue precisamente lo ideal", dijo sobre lo ocurrido al inicio de la segunda vuelta, al final de la recta principal de la pista.

El impacto de la gaviota dañó el carenado y el airbox de la KTM RC16, pero eso no fue lo peor: "El animal se quedó atascado en la moto. Estaba entrando en la curva 1 y la cabeza de la gaviota se quedó atascada entre la tija de mi manillar y la maneta de freno. Fue una locura".

"Intenté usar la mano del acelerador para sacar la gaviota de la moto de camino a la curva 2. No pude sacarla, así que tuve que pilotar con la gaviota ahí".

Sin embargo, cuando estaba en posiciones de puntos, se fue al suelo a falta de cinco vueltas para la bandera a cuadros. "Eso me cabreó mucho", admite. "Me habrá gustado terminar la carrera con la gaviota en el cockpit. Pero no lo conseguimos".

Caída de Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Pero Miller admite que poco se puede hacer, y que de hecho son ellos los 'invasores' del habitat natural de esas especies: "Así son las cosas, estamos compitiendo aquí en un lugar donde viven animales salvajes. Estamos en su territorio y tenemos que aceptar que aquí viven animales. Desgraciadamente, hoy me ha tocado a mí".

No fue el único que vio los animales. El campeón del mundo Francesco Bagnaia admitió haberse quedado boquiabierto: "En la vuelta de calentamiento, después de unos 200 metros, pasó una bandada de gaviotas. Debía de haber unas 20 gaviotas volando por la recta de meta. Me hice lo más pequeño posible y por suerte no me golpearon. Pero era bastante peligroso".

Aun así, comentó: "Es fantástico pilotar aquí. Pero no puedes controlar estas cosas. Es bastante impredecible. Es fantástico tener animales salvajes, pero tenemos que intentar mejorar la situación de alguna manera".

No solo se trata de liebres, sino también los más voluminosos gansos que se cuelan en el trazado. "En una carrera, puede ser bastante peligroso que tres gansos crucen la pista. El primer piloto podrá esquivarlos, pero los siguientes no", teme el italiano.