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Miller, desolado por no poder correr en Australia: "Phillip Island, sabes cómo romper el corazón"

Jack Miller se quedó con las ganas de disputar su última carrera de MotoGP en Phillip Island, ya que las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar la prueba.

Rachit Thukral

Editado: 26 oct 2026, 14:03

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Jack Miller ha admitido que se siente "cabreado" por la cancelación de la carrera larga del Gran Premio de Australia, y ha afirmado que perderse su última carrera en MotoGP ante su público, y en Phillip Island, le resulta "difícil de aceptar".

La escasa visibilidad impidió que el helicóptero médico pudiera operar en Phillip Island, lo que obligó a Dirección de Carrera a suspender todas las actividades previstas para el domingo, incluida la prueba principal de la categoría reina. La decisión supuso un final decepcionante para Phillip Island como sede de MotoGP, ya que el popular circuito de 4,4 km será sustituido el año que viene por un nuevo trazado, en Adelaida.

Pero la noticia también supuso un duro golpe para Miller, piloto de Pramac, que esperaba hacer una última aparición en su circuito de casa como piloto de MotoGP antes de dar el salto al Mundial de Superbikes el año que viene (donde aún podrá pilotar una última vez en la isla, en la primera ronda de 2027 en febrero).

El australiano agradeció a los aficionados que habían desafiado las inclemencias del tiempo por asistir al evento, y expresó su decepción por el hecho de que se les hubiera negado la oportunidad de ver correr a sus pilotos favoritos.

"Es un poco diferente a cómo empezaron las cosas para WG [Wayne Gardner] allá por 1989", dijo, refiriéndose a la primera carrera de MotoGP en Phillip Island hace casi cuatro décadas. "Vosotros, los aficionados, habéis sido increíbles a lo largo de todos estos años", comentó en la parrilla antes de las vueltas de exhibición. "En mi pequeña década aquí, habéis sido los mejores".

"Solo puedo hablar en nombre de los demás chicos. Estoy seguro de que ya lo han dicho a lo largo del fin de semana, pero es increíble tener a todos vosotros aquí este fin de semana, a todas estas leyendas, y ha sido un placer correr ante vosotros, aficionados de Phillip Island, durante este último tiempo. Gracias por los recuerdos".

"Ha sido un auténtico placer correr ante vosotros, sois los mejores aficionados del mundo, y siento que hayamos tenido que perdernos otra carrera; esto me está cabreando muchísimo", añadió.

Jack Miller, Pramac Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras la cancelación de la carrera, toda la parrilla salió a la pista para dar dos vueltas de honor, mientras el campeonato se despedía de uno de sus circuitos más populares. Miller entretuvo al público con un largo caballito en la recta de meta, antes de aparcar su Yamaha al borde de la pista y lanzar sus guantes al aire.

"Joder, Phillip Island. Sí que sabes cómo romperle el corazón a uno", escribió más tarde en sus redes sociales. "Para ser sincero, estoy bastante desolado. Mi última carrera de MotoGP en casa y ni siquiera hemos podido correr. Después de un fin de semana tan bueno, es difícil de digerir".

"Pero a todos y cada uno de vosotros que habéis venido, que habéis desafiado el tráfico, la lluvia y este tiempo tan horrible para apoyarnos, ¡¡GRACIAS!! Habéis sido absolutamente increíbles, no solo este fin de semana, sino a lo largo de toda mi carrera en MotoGP".

"Ha sido un auténtico privilegio correr ante vosotros durante la última década. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por todos los recuerdos, Phillip Island. Los atesoraré para siempre. Y a mi equipo, gracias por hacer que este fin de semana haya sido tan especial. Es una pena que no hayamos podido sacar partido a esos colores especiales, pero al menos hoy hemos ganado el premio al mejor atuendo".

Miller tenía previsto comenzar su gran premio de casa desde la cuarta posición de la parrilla, tras haber sido el piloto de Yamaha más rápido durante todo el fin de semana. El australiano iba a correr con una decoración especial en amarillo y verde que él mismo había diseñado para su prueba local.

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