Miller achaca a un "fallo general de la electrónica" su abandono en Qatar

A perro flaco todo son pulgas. El australiano está ante una tesitura estresante, acaba contrato a final de año y su plaza en el equipo oficial Ducati parece estar en plena subasta, un puesto al que optan jóvenes talentos como Jorge Martín, poleman el sábado en el Gran Premio de Qatar, o Enea Bastianini, el triunfante ganador en la carrera del domingo.

A esos dos impecables resultados, Jack Miller solo pudo 'ofrecer' un abandono por problema técnicos en la primera carrera del año, lo que ensancha aún más las incógnitas que rodean al garaje oficial de la marca de Borgo Panigale.

En Ducati han optado este año por tres vías de trabajo, la moto del año pasado para los pilotos satélites del equipo Gresini y el rookie del VR46 Marco Bezzecchi; el último modelo salido del laboratorio de carreras de Bolonia, la GP22 en manos de los pilotos de Pramac y de Luca Marini (VR46); y un híbrido entre la moto del año pasado y la de este curso, que es la opción elegida por Pecco Bagnaia, la punta de lanza del proyecto. Miller, obligado por el reglamento, ha tenido que elegir la misma opción que el italiano, ya que el material de los equipos oficiales debe ser idéntico.

Así pues, Miller deberá defender su puesto de trabajo con un material diferente al de sus directos competidores, Enea y Jorge, y el primer fin de semana para el equipo oficial no pudo ser más desolador: las dos motos rojas se fueron de Qatar sin puntuar.

"Desde el principio la moto no fue fantástica", explicó Miller al final de la carrera.

"Noté que la electrónica no funcionaba del todo bien, la moto estaba bastante perdida en ese aspecto, digamos".

Miller salía cuarto en parrilla, pero cruzó la meta al final de la primera vuelta 10º, perdiendo dos plazas más en el segundo giro. En la cuarta vuelta ya circulaba el 14º, y tras completarse las seis primeras vueltas de la carrera, programada a 22, en el puesto 16º, el australiano tiró la toalla y se fue para boxes.

Al final de la carrera, el australiano trató de explicar los problemas que sufrió.

"La moto me daba el cien por cien de la potencia en algunos puntos muy extraños de la pista, y cuando entraba en la recta larga no tenía fuerza, tenía que bajar a cuarta marcha casi directamente", se lamentaba.

La situación se tornó peligrosa para el chico de Townsville ya que "en la última curva todo el mundo me estaba pasando".

"Sinceramente, pensé que me iban a pasar por encima al salir de la última curva porque iba muy lento".

Miller trató de jugar con los mapas de potencia de la Ducati híbrida, pero sin éxito.

"Era un problema de la electrónica. Intenté todo lo que pude, cambié de mapa A, B, C, el sistema de encendido, el sistema de apagado… lo intenté todo al máximo, pero en un momento dado se me disparaba la potencia".

Según explicó el australiano, el sistema electrónico que da y corta la potencia de la moto en función del sitio donde se encuentra, cambió los parámetros establecidos.

"Cuando estaba en las curvas me daba ráfagas de aceleración y, claro, con el gas a fondo no te lo esperas".

Tras siete vueltas intentándolo, finalmente optó por irse para casa, cosechando el primer cero de un curso que se pone de punta solo arrancar.

"Tenía un poco de miedo de que me ‘encularan’ cada vez que salía de la última curva, porque iba por la trazada y la moto no aceleraba, así que lo mejor fue parar e irme al garaje. No fue un gran día", resumió Jackaas.

