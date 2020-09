Miller será piloto oficial de Ducati en 2021, donde esperaba coincidir con Dovizioso que, sin embargo, ayer anunció que no seguirá en el equipo italiano.

El australiano se mostró muy contento con su podio, pero también por la victoria del que iba a ser su compañero y no será.

“No teníamos más opciones que la goma blanda. No tenía neumáticos medios y no había probado el duro, que es un compuesto muy extraño. Traté de hacer lo que quería, que era empujar al máximo desde el principio. 20 vueltas te dan para bastante. Al final he perdido el segundo puesto por un pequeño error en la penúltima curva. Vi a Mir y traté de cerrar la línea, pero se me cerró la rueda delantera y me pasó. Es fantástico ver de nuevo aquí a Dovizioso”, dijo Jack al final de la carrera.

“Sinceramente no quería cambiar nada de la primera a la segunda carrera, quería hacer como en una Q2, al máximo desde el principio, me fui un poco peor se me empezó a calentar el neumático delantero”, valoró.

Miller explico que no quiso complicar la carrera de Dovizioso.

“Dovi me pasó y no quise molestarle demasiado. En la última vuelta estaba lejos y me tuve que defender de Mir. Me equivoqué y no pude frenar, y permití que me pasara, pero se merece el podio porque ha estado muy bien en estas dos últimas carreras. No ha hecho nada extraño. Enhorabuena a él y Dovi”, insistió.

Sobre la maniobra del adelantamiento en la penúltima curva de la última vuelta, el australiano echó en falta información.

“El problema es que no tenemos pantallas en el circuito, que siempre las usamos mucho. Sé que las Suzuki gestionan muy bien los neumáticos. Hoy me ha batido y ha sido mejor que yo”, zanjó.

