Miller explica su descalabro en Austria: de 3º a 15º en carrera

Jack Miller no ha tenido el mejor regreso de las vacaciones de verano. Mientras que su compañero de equipo, Brad Binder, ha conseguido tres podios en cuatro carreras (una tercera posición en Silverstone y dos segundos puestos en el Red Bull Ring el pasado fin de semana), el piloto australiano ha sufrido en carrera, algo que se hizo especialmente notable el pasado domingo, en Austria.

Si ya en Gran Bretaña el de KTM no pudo defender su segunda posición en parrilla, acabando séptimo en la prueba corta y octavo en la larga, en Spielberg salió cuarto y, aunque pudo finalizar quinto en la sprint, en la cita larga sufrió un auténtico descalabro. De llegar a ponerse tercero en la salida llegó a meta 15º, al borde de quedarse fuera de la zona de los puntos.

Pasada la acción en pista, Miller achacó primero el resultado a la falta de agarre trasero: "Empecé bien la carrera. Intenté no matar el neumático en las primeras vueltas. Cuando la pista está verde después de Moto2, intentamos aumentar la temperatura lo más suavemente posible. No fue el caso. En cuanto intenté seguir el ritmo de Pecco Bagnaia y de Brad, noté inmediatamente que no tenía el agarre necesario . Después, simplemente intenté arreglármelas lo mejor que pude con mi pilotaje. Lo pasamos mal al final".

"Me patinaba mucho en la recta, se notó en todos los adelantamientos entre la última y la primera curva. Perdí velocidad punta, no por el motor, sino por la aceleración al salir de la última curva. Me pasó lo mismo saliendo de la 1 y de la 3. En un circuito como el Red Bull Ring es casi toda la vuelta; [intenté] apretar un poco en las curvas de izquierda para intentar remontar, pero no fue posible", siguió.

Pero más allá de esos problemas con los compuestos Michelin, con los que se encontró casi toda la parrilla, Miller destacó además que el setting que KTM introdujo en su moto en el Gran Premio de Países Bajos, el último antes del parón, no le ha dado los efectos deseados.

"Hicimos unos cambios enormes en la moto en Assen, para intentar ir en la [misma] dirección que el resto de pilotos, y nos alejamos un poco de mis settings normales. Desde entonces tengo muchos problemas cuando hay poco agarre. No puedo acelerar bien, no podemos conservar el neumático y no puedo mantener la velocidad en las curvas".

Tengo buenas sensaciones en la parte delantera para quizás frenar un poco más fuerte. Pero en general estoy frenando demasiado para intentar que la moto gire, así que creo que lo mejor para nosotros sería dar un paso atrás, volver a nuestros antiguos reglajes y quizás encontrar otra dirección para mí, tengo un estilo de pilotaje particular y no creo que funcione con este set-up en este momento", comentó.

"La moto es fantástica, [pero] ya lo intentamos en Alemania [cambiar el set-up] y luego volvimos atrás porque no me sentía cómodo con el tren delantero. Este fin de semana volvió a ser así, creo que se confirmó. Fue bueno intentarlo, este tipo de errores pueden suceder. Volver a los viejos reglajes será como ponerse zapatos viejos. Conozco esta moto, es la manera en la que solía poner a punto mi Ducati", finalizó.