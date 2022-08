Cargar el reproductor de audio

Si bien el inicio de temporada de Jack Miller no terminó de cumplir con las expectativas, parece que tras haber anunciado su marcha a KTM los resultados están volviendo a aflorar. En el GP de Alemania se subió al podio, y en el de los Países Bajos estuvo en la lucha por la cuarta posición.

Ahora, en Silverstone, ha conseguido meter su Ducati en la primera fila de la parrilla, aupándose a la tercera posición con un tiempo de 1'57.931.

"Hoy ha volado todo el mundo", reconoció el australiano en la rueda de prensa posterior a los entrenamientos oficiales. "Está siendo el fin de semana perfecto, con buenas condiciones, y cada vez se puede ir más rápido. Por eso hemos podido batir el récord del circuito".

Y es que, en la Q2, hasta ocho pilotos consiguieron rodar por debajo del récord absoluto de la pista, en manos de Marc Márquez desde 2019.

"Yo crucé meta pensando que era un buen tiempo y que si intentaba mejorarlo me iba a acabar cayendo. Pero después vi el tiempo de Johann Zarco y pensé '¡madre mía, imposible de batir!'. Me quito el sombrero, porque es muy rápido a una vuelta", declaró el del Ducati Team.

Miller, sin embargo, se ha mostrado satisfecho con su vuelta. "En un circuito tan largo, con curvas rápidas, lentas, viento cambiante... cuadrar la vuelta perfecta resulta difícil. Pero conseguir una vuelta semi perfecta ha sido fantástico".

El australiano aspira a todo mañana, ya que siente que mejora "sesión a sesión". "Tengo muchas ganas de que llegue mañana. Parece que va a hacer calor, y la elección de neumáticos va a ser un factor determinante. Johann ha tenido buen ritmo con el duro trasero en el FP4, y a mí me ha ido mejor con el medio...".

También hizo declaraciones al respecto de los apéndices introducidos por Ducati este fin de semana sobre el colín de sus Desmosedici. Miller fue muy directo: "Sinceramente, no siento ninguna diferencia. Lo único que siento es que, al pasar la pierna por encima del colín, tengo que tener cuidado", bromeó.

"Es bastante inusual que un equipo de fábrica le deje estrenar evoluciones a un piloto que va a salir del equipo. Pero en Ducati han sido honestos conmigo durante todo el proceso, y ya sabemos que el darle a sus motos todo lo que tienen es algo que va en su ADN".

"Es algo fantástico por parte de Gigi y de todo el equipo, y es algo que aprecio mucho. No hay nada peor que no recibir mejoras. Han sido transparentes conmigo y me van a apoyar hasta el final".

