Cargar el reproductor de audio

Jack Miller ha vuelto a reencontrarse con el podio en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto de Ducati, que salía desde la tercera posición, se mantuvo en las posiciones de cabeza a lo largo de toda la prueba.

Este podio se une al conseguido en el pasado GP de Alemania, donde también terminó tercero, y al GP de los Países Bajos, donde se quedó a las puertas del cajón de honor. Además, Pecco Bagnaia también está en forma, habiendo sumado dos victorias consecutivas en Assen y Silverstone, lo que confirma el buen estado de la fábrica italiana en este momento del año.

"He luchado con todo el mundo", comenta. "Al principio estábamos Johann [Zarco], Fabio [Quartararo] y yo, pero después Johann se fue al suelo y Fabio tuvo que hacer la long lap. Yo me quedé delante y llegaron otros, como Rins".

Aunque Miller se mantuvo delante en todo momento, admite que hoy no era el piloto más fuerte de la parrilla: "Trataba de mantenerme a flote ahí delante".

"Vi que Alex [Rins] iba muy rápido, pero quería mantener un margen para no caerme tratando de darle caza. Pecco [Bagnaia] me adelantó, y a partir de ahí pude pilotar a mi manera. Desde ese momento, fuimos capaces de pillar a Rins y estuve a punto de adelantarle".

Sin embargo, para cuando pudo llegar a rueda del de Barcelona, sus neumáticos se vinieron abajo. "El flanco derecho del blando delantero empezó a fallarme, sobre todo en las últimas curvas", explica.

De todas formas, Miller sale "contento" y reforzado de Silverstone: "Es una forma fantástica de inaugurar la segunda mitad de temporada".

Ahora pone rumbo a Austria, un lugar donde reconoce que no ha tenido mucha suerte, pero "es cierto que los últimos años ha conseguido buenos resultados, como la carrera que le arruiné a Pol [Espargaró]" [refiriéndose a la victoria de Oliveira en 2020]. "Se me suele dar mejor la segunda parte de la temporada, y si he subido al podio en Alemania y en Silverstone, y luchado por hacerlo en Assen, todo puede pasar".

El australiano cree que los cambios que realizaron en las pruebas de Barcelona son el germen del cambio de tendencia que vienen demostrando en Ducati.

"Desde las evoluciones del test de Barcelona las cosas nos han salido muy bien, y si podemos mantener esta inercia hasta el final de la temporada... Tengo ganas de ver cómo llegamos a Phillip Island y a otros circuitos en los que tradicionalmente no estamos delante", concluye.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!