Los viernes en Losail son de Jack Miller. El australiano marcó el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Doha, superando de nuevo a su compañero Pecco Bagnaia, mientras que Johann Zarco (tercero) y Jorge Martín (quinto) completaron el festival de las Ducati.

Sin embargo, poco parece importar desde dónde partan las Desmosedici. Viendo la salida del pasado GP de Qatar, donde las cuatro GP21 llegaron en cabeza a la primera curva y Martín remontó 10 posiciones, todo hace indicar que de nuevo liderarán el pelotón este domingo en los primeros compases.

La tremenda aceleración de las Ducati resta algo de importancia a la pole, donde encima entán entre los favoritos después de que Bagnaia se hiciese con la primera del año y de lo visto este viernes en los entrenamientos libres.

"Salimos bien con la Ducati, así que no es excesivamente importante, pero es más una cuestión de orgullo propio", afirma Miller. Quieres intentar conseguir el mejor tiempo por vuelta, es la mitad de la diversión del fin de semana. Seguro que es una de las cosas clave. Veremos qué podemos hacer, intentaremos aprovechar el impulso de hoy para mañana y el domingo".

Además del mejor tiempo, Miller se llevó el susto de la jornada cuando su moto casi le descabalga.

"Estoy bien, de momento no tengo nada. Es una de esas cosas cuando estás empujando. Mejor un susto que una caída. Todo el mundo me preguntó si me golpeé, pero no lo hice. Las joyas familiares están sanas y salvas", bromeó.

El aussie fue una de las decepciones en la primera carrera del año, donde no pasó de la novena plaza aquejado de un problema con el neumático trasero.

"El agarre se nota un poco diferente al que tuvimos el último gran premio. Mi pilotaje fue un poco más parecido al que estaba haciendo durante el test y con la misma presión de frenos. La semana pasada no pude", indicó.

Las fotos de Jack Miller en el Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

