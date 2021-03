Miller: "Estoy asustado de cara a la clasificación"

0,984 segundos separaron al más rápido, Jack Miller, del 16º, Brad Binder, al final de un disputadísimo FP2 en el Circuito de Losail. Los pilotos se esforzaron en logran un buen tiempo para garantizarse su presencia en la Q2 del sábado, ya que la temperatura que habrá en el tercer ensayo libre difícilmente permitirá que veamos mejoras.

Las Ducati hicieron buenos los pronósticos que las señalan como favoritas para conseguir la primera victoria del año y tres pilotos se colaron en las cuatro primeras posiciones. Pecco Bagnaia acabó segundo a 35 milésimas de su compañero, mientras que Johann Zarco fue cuarto a 0,199s.

Una igualdad que no permitirá ningún fallo en la clasificación, ya que en caso de cometerlo se pagará con varias plazas en la parrilla de salida el domingo.

"Los tiempos ya están increíblemente apretados", señaló Miller. "Es el FP2. Yo quedé arriba, pero Zarco es cuarto y no está ni a dos décimas de mí. Y yo estaba a siete milésimas del récord. No es normal hacer eso en el FP2. Estoy un poco asustado por la clasificación, dónde nos va a dejar, hay muchos chicos que van rápido aquí".

Los últimos minutos del segundo entrenamiento libre se convirtieron en un toma y daca para anotarse un buen tiempo.

"En cierto modo fue una quali, porque sabemos que los tiempos no son fáciles de hacer en el FP3. Creo que hoy ha sido clave, eso determinará la clasificación para la Q2. Hemos intentado hacer algo de la configuración esta tarde, pero hemos vuelto a la moto del test para la noche. Fuimos un poco mejor y un poco más suave, pero más o menos se recuperó la configuración normal", comentó.

Un poco más lejos de Miller quedó Franco Morbidelli, séptimo a 0,289s. Sin embargo, el australiano le ve como el rival a batir.

"Desde el principio, Franky ha sido rápido y fuerte, ha hecho la vuelta rápida en la tercera tanda y no ha cambiado los neumáticos, a diferencia de todos. Tuve que cambiar los neumáticos. Mi plan era hacer como Franky, pero cuando [me caí y] dejé la moto en la grava no me quedó otra opción. En mi opinión, Franky es el hombre a batir, pero ya veremos qué pasa. Las Ducati... Yo estaba en el box cuando Pecco hizo su vuelta y fue impresionante ver su tiempo. Cuando ves que alguien se lleva bien con la moto así, es bueno de ver", afirmó.

Además del mejor tiempo, Miller se llevó la primera caída del año en el libre 1, lo que le deja sin recambios del último carenado de Ducati.

"En realidad no fue nada. Solo una combinación del viento y el neumático medio. Me pasé un poco en la curva 4. Zarco también se cayo, era fácil hacerlo. Estaba muy resbaladizo. Salí y me caí ahí en mi primera vuelta rápida. Usamos el [carenado] viejo porque no tenemos los más y me caí. Intenté ir a lo seguro y mantenerlo. Prefiero el nuevo. Es difícil explicar la diferencia de sensaciones. Me gusta más el otro, lo usaré ese en carrera", aclaró.

El piloto aussie confía en que Ducati haya dado con la tecla para corregir los problemas de agarre trasero que les persiguieron en 2020.

"Nunca he tenido problemas con los neumáticos traseros a menos que el nivel de agarre sea muy bajo. Aquí en Qatar es bajo en las primeras vueltas, pero el asfalto es bastante nuevo y el nivel de agarre es bastante alto. Una vez que hay un poco de goma y no hay demasiado polvo, no está siendo un problema aquí. Habrá que esperar a ver qué pasa en otro circuito, porque solo hemos rodado en Qatar. Es difícil de decir, me gusta pensar que lo hemos solucionado. Ya el año pasado encontramos la manera de superar el problema con el estilo de conducción y no tenemos que preocuparnos por ello. Pero tenemos que esperar y ver qué pasa cuando lleguemos a una pista con menos agarre", remachó.

Las fotos del arranque de la temporada 2021 de MotoGP en Qatar

