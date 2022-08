Miller afea las preguntas sobre el accidente de Bagnaia en Ibiza

Cargar el reproductor de audio

El mundial de MotoGP vuelve a la actividad en Silverstone, con la celebración del Gran Premio de Gran Bretaña. La cancelación del Gran Premio de Finlandia, previsto para el mes de julio, permitió que los pilotos tuviesen un mes de vacaciones.

Jack Miller decidió aprovechar para viajar a su Australia natal, ya que durante la temporada vive en Europa. "Todo el mundo dice que fue demasiado largo, pero a mí se me ha hecho corto", declaró en la rueda de prensa celebrada esta tarde.

"Estuve tres semanas en casa, que estuvo bien. Un poco de motocross, ponerse al día con la familia, ir de camping... lo he disfrutado muchísimo".

El piloto del Ducati Team llega a Inglaterra motivado, y cree que Silverstone puede jugar a su favor. "El año pasado tuvimos una buena pelea, y con las mejoras que hemos logrado con la GP22 creo que, papeles en mano, este circuito podría beneficiarnos. Veremos qué podemos sacar de nuestro arsenal este fin de semana".

Miller, con su inagotable sentido del humor y en vista de que la rueda de prensa giraba entorno a la sanción de Fabio Quartararo, aprovechó para lanzarle una pulla. "No me gustaría tener que sufrir la long lap que tendrá que hacer Fabio, que a mí ya me ha tocado un par de veces", comentó.

Pero el momento más tenso de la rueda de prensa se vivió cuando su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, fue preguntado por el accidente de tráfico que sufrió en Ibiza y en el que triplicó la tasa de alcohol permitida.

Bagnaia intentó capear el temporal, visiblemente molesto, y cuando le volvieron a preguntar por ello, Miller salió en su defensa. "Esto [hablar del accidente] solo aporta negatividad. No hace falta seguir comentándolo. Él ha dicho lo que tenía que decir y punto", zanjó.

De vuelta a lo estrictamente deportivo, Jack dice no marcarse objetivos para lo que resta de año (su última temporada a lomos de una Desmosedici), y se limita a conseguir los mejores resultados posibles.

"Hemos trabajado muchísimo y tenemos un gran paquete técnico Vamos a aprovecharlo al máximo, vamos a intentarlo y veremos que pasa".

"Como se pudo ver en Assen, somos capaces de conseguir grandes cosas. Vamos a ir carrera a carrera, intentando conseguir los máximos podios posibles y disfrutando", finalizó.

