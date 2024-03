Por qué Miller ve la aerodinámica como la "última pieza" del puzle de MotoGP

Los dispositivos aerodinámicos han ido ganando presencia en el Mundial de MotoGP desde que Ducati introdujo por primera vez los alerones en su moto a mediados de la década de 2010, y otros fabricantes se subieron al carro después de ver cómo mejoraba el rendimiento de la Desmosedici.

Aunque el impacto que ha tenido el exceso de aerodinámica en la calidad de las carreras ha convertido su uso en un tema controvertido, lo cierto es que en 2024 las marcas de la categoría reina no han hecho más que subir el listón invirtiendo más en alerones y carenados radicales, con Aprilia y KTM a la cabeza en cuanto a nuevos desarrollos.

Jack Miller, piloto oficial de la casa de Mattighofen, cree que la aerodinámica ofrece un método rentable para actualizar el rendimiento de las MotoGP, y que ahora es ya la última área clave que no ha sido explotada plenamente por los cinco fabricantes que compiten en la clase mayor.

"Es lo principal", dijo el australiano el pasado fin de semana, durante el GP de Qatar. "Hemos pasado tantos años desarrollando la electrónica, los motores, los neumáticos, etcétera, que ahora estamos en la última pieza del rompecabezas que podemos hacer".

"He visto una frase de alguien de Aprilia que decía que para ellos es más barato desarrollar la aerodinámica que el motor. Es cierto. No queremos volver a desarrollar uno de estos motores de MotoGP, es una locura. Así que la aerodinámica es una característica fácil de 'atornillar' que puede ayudar. Pero, ¿dónde termina? ¿Dónde sigue? No lo sé", siguió.

Precisamente, la firma de Noale acaparó los titulares en los entrenamientos de la pretemporada de MotoGP al estrenar una versión radicalmente renovada de la RS-GP, con un gran alerón en la parte trasera y un nuevo panel de carbono en el basculante.

El piloto oficial de la marca, Aleix Espargaró, describió la creciente dependencia de la aerodinámica como algo que "forma parte del juego", al tiempo que destacó la ventaja del prototipo para esta campaña.

"Hemos visto que las líneas están cambiando mucho en nuestro deporte", explicó el de Granollers. "Pero no se pueden poner puertas al campo. Es parte del juego. He dicho muchas veces que no se trata de si me gusta o no me gusta. Este es el reglamento y tienes que ser el mejor, y nuestra moto aerodinámicamente es bastante buena. Así que espero que en Portimao esta carga extra nos ayude".

"Todo el mundo tiene mucha carga aerodinámica. La nuestra es muy buena, pero cuando tienes un buen equipo de ingeniería aerodinámica, significa que la moto tendrá mucha carga en las curvas medias, que es lo que tenemos, pero no mucha resistencia en la recta", explicó para finalizar.