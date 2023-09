Miller advierte que "la desesperación" está llevando a los pilotos a cometer "errores"

La temporada 2023 estrenó un nuevo formato, las carreras al sprint y una agenda durante el fin de semana que los pilotos consideran absolutamente estresante. Lejos de despejarse el panorama, para la próxima temporada la tendencia es a intensificarlo, ya que el calendario hecho publico esta semana añade dos rondas más al programa 2024.

No son pocos los pilotos que señalan a la congestión de carreras y grandes premios como el culpable de la plaga de lesiones que ha asolado este curso a MotoGP, con pilotos como Alex Rins, Enea Bastianini o Pol Espargaró perdiéndose la mitad de los grandes premios.

"Creo que es una combinación de cosas. Hemos cambiado mucho en los últimos cinco años, en términos de carreras, el nivel de competición o la intensidad", concede Jack Miller cuando le preguntan por la gran cantidad de pilotos lesionados este año.

"El campeonato se ha transformado. Sabíamos al principio de la temporada que las lesiones podrían ser cruciales con tantas carreras y tan consecutivas. Todos lo pensábamos al principio de la temporada, pero si te lesionas, no sólo te pierdes una carrera, sino cuatro o cinco. Hemos tenido mala suerte con pilotos como Alex Rins, que se perdió la mitad de la temporada, o Marc Márquez, que se lesionó a principios de año... pero la mayoría de las lesiones han sido por choques, por chocar los pilotos en la salida o en la curva 1", valora el corredor de KTM.

"Creo que a eso se deben las lesiones, más que nada al campeonato, a lo reñido que es, a la presión que genera", añade.

El australiano, que recientemente ha sido padre por primera vez, considera que la presión a la que se somete a los pilotos les lleva a cometer errores que, en condiciones normales, no sucederían.

"Ves a gente como Enea (Bastianini) cometer errores como el de Barcelona (se llevó a cuatro pilotos tras la salida en la curva 1). No fue un fallo mental, fue más por desesperación. Quedar relegado una fila en la parrilla, ya es como si tu carrera estuviera medio perdida. Puedes luchar como un loco para remontar, y a veces funciona y a veces no. Eso es lo que hemos visto, muchos movimientos a la desesperada, por lo intenso que es el campeonato, lo igualado que está todo con los pilotos y las motos. Es la cúspide y ahora se está viendo realmente porque hay muchas motos y pilotos potencialmente ganadores", sentencia.

Tras un inicio de temporada a gran nivel en su primer año con KTM, Miller ha perdido fuelle en los últimos tiempos.

"Han sido unas cuantas carreras duras, pero estamos luchando mucho para volver a estar delante. Nos hemos estancado un poco y los demás están mejorando carrera a carrera, en lo que respecta a mí y a mi pilotaje. Si podemos ganar un poco más de velocidad, sería bueno. Tener la pista a nuestro favor nos ayudará, pero debería ser un buen fin de semana", en relación al circuito de Motegi, donde el pasado año ganó con la Ducati, justamente por delante de su actual compañero, Brad Binder.

"Brad lo hizo bien aquí el año pasado, y es una pista que me gusta, obviamente. Creo que si podemos entender cómo llevar más velocidad a mitad de curva, en lo que estamos trabajando, definitivamente debería ser un buen fin de semana".

Un fin de semana en el que Miller podría recibir ayuda en términos de material, para intentar revertir su dinámica negativa.

"No es porque haya cambiado nada, sigo esforzándome al máximo, sigo intentando lo mismo, simplemente no me siento muy cómodo en este momento. Ni siquiera es eso... siento que he tocado un poco el techo, un límite en este momento. Creo que podemos mejorarlo con pequeños retoques en la moto, no necesariamente en términos de piezas, que también, pero con algunas cosas electrónicas, la forma en que funcionan las revoluciones del motor y así sucesivamente, puede ayudarnos. Al principio de la temporada estábamos allí luchando con esos chicos y paso a paso hemos estado sufriendo más y más. Los demás han seguido mejorando y nosotros nos hemos estancado un poco, así que tenemos que encontrar el siguiente paso", zanja un Miller que está pendiente de ver si KTM le entrega el nuevo chasis de carbono ya este fin de semana.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images