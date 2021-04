A Jack Miller se le abrieron los puntos en la caída de Portimao

El australiano fue intervenido el martes posterior al Gran Premio de Qatar por los problemas que arrastraba con el síndrome compartimental y tuvo que pasar revisión en Portugal al llegar para recibir el OK a participar.

Miller estaba completando un fin de semana sin contratiempos hasta el domingo. El de Ducati se metió cuarto en parrilla y lideró el warm up. En carrera rodaba en el grupo de cabeza cuando dio con sus huesos en el suelo. Aleix Espargaró le superó y al forzar para seguir el ritmo vino el error.

"Me he encontrado muy bien todo el fin de semana, incluso en la carrera. He visto que Quartararo se marchaba, así que tenía que apretar. Pero bueno, ha sido un error estúpido que me ha costado mucho, porque estaba empezando a sentirme bien. Fue justo en medio de la frenada. Apliqué un poco más de presión en los frenos, no había agarre y la rueda delantera se bloqueó. Fue totalmente culpa mía", explicó Miller.

Lo peor para el #43 fue que la cicatriz de la operación se reabrió en la caída, lo que ralentiza su recuperación de cara al próximo gran premio.

"Estaba pensando en quitarme los puntos [el domingo] por la noche, pero cuando me caí, ¡se me quitaron solos! No me di cuenta hasta que me quité el mono. Como se puede ver, dejó un buen raspón. Me han vuelto a poner los puntos y vamos a empezar la cura desde el principio. Así que no toca volver a la moto hasta que se cure".

La caída vino después de apenas cinco vueltas cuando marchaba sexto, lo que dejó en duda hasta dónde habría llegado el de Townsville.

"Cuando te caes es muy fácil decir que habrías estado en el ritmo. Mi carrera iba bien en ese momento, solo tenemos que hacerlo mejor. Bagnaia hizo una carrera fantástica. Mantuvo la calma al principio y fue capaz de evitar los líos ante las peleas que había por todas partes. Me quito el sombrero porque es bueno para él y para el equipo poder llevarnos así", indicó.

El abandono de Miller se une a las dos novenas posiciones que cosechó en Qatar, lo que le añade presión ante el buen inicio de temporada de su compañero Pecco Bagnaia y de Johann Zarco.

"Me siento tan cómodo sobre la moto como el año pasado. Hemos tenido tres carreras que no han sido las mejores. Sé que puedo hacerlo mejor. Todos queremos ganar y estar delante. He estado en situaciones peores en mi carrera y he salido de ellas, así que estamos trabajando duro y tengo mucha suerte de tener a mi equipo apoyándome y aconsejándome. Sé que no me lo he puesto fácil, pero las cosas cambiarán", remacha.

Información adicional de Vincent Lalanne-Sicaud