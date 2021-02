Oliveira: “Para estar en la cima debes correr en un equipo oficial”

Oliveira llegó a KTM de la mano de Aki Ajo, que fue quien le fichó para disputar el Mundial de Moto3 de 2015 tras despuntar el portugués con Mahindra los dos años anteriores.

Curiosamente, Oliveira había coincidido con el que será su compañero en el equipo oficial KTM, Brad Binder, los dos cursos en Mahindra, y ambos dieron el salto a KTM la misma temporada. Sin embargo, Miguel subió a Moto2 en 2016, un año antes que lo hiciera el sudafricano, siempre con Ajo.

Las seis victorias de Oliveira entre 2017 y 2018 le catapultaron a MotoGP con el equipo satélite de KTM, el Tech 3, la temporada 2019, tomando la delantera sobre Binder, que ese año luchó por el titulo de Moto2 hasta el final para la casa austríaca.

Sin embargo, KTM tomó en 2019 una decisión que estuvo a punto de hacer estallar la idílica relación entre los jefes de Mattighofen y el corredor luso: promocionaron a Binder directamente de Moto2 al equipo oficial, manteniendo al de Pragal en la estructura satélite.

Esa decisión enfureció a Oliveira (“Parece que para KTM no soy digno de estar en el equipo oficial”, dijo en octubre de 2019) hasta el punto de empezar a buscar un futuro fuera de KTM, llegando a existir contactos con Honda.

La reacción de los jefes en Austria fue prometerle al portugués la primera RC16 oficial que quedara libre, algo que iba a suceder muy pronto, ya que el acuerdo entre Pol Espargaró y HRC se estaba gestando en aquellos mismos momentos, ahora hace un año, en completo secreto y a espaldas de KTM.

La marcha de Espargaró a HRC abrió las puertas del equipo oficial a Oliveira, y se las cerró a Danilo Petrucci, que tras llegar a un acuerdo verbal para fichar por la estructura de fábrica, vio cómo la promesa hecha a Oliveira semanas atrás prevalecía y le mandaba, irremediablemente, al equipo de Hervé Poncharal, algo que no estaba, ni mucho menos, en los planes iniciales del italiano.

Las dos victorias conseguidas en 2020, en las carreras de Estiria y Portimao, avalan las ambiciones de Oliveira y su férrea convicción de querer estar en la alineación de fábrica, por más que considera positivo su paso de dos años por el garaje satélite.

“Creo que mi descubrimiento de MotoGP con Tech 3 fue muy bueno porque era un entorno con muy poca presión”, explicó Oliveira tras la presentación del equipo KTM 2021.

“Todos fueron muy amables, así que rápidamente me sentí como en casa en el equipo francés. Pero ahora espero unirme a un equipo y un mundo donde la realidad es un poco más difícil. Creo que en un equipo de fábrica puedo trabajar más en los detalles y ser más consistente. Conozco las herramientas que me va a dar el equipo oficial y que, obviamente, mi responsabilidad no va a ser la misma porque voy a estar probando más piezas, y tendremos la delantera en el desarrollo de la moto”.

Pese a que valora su paso por Tech 3, Oliveira se reafirma en la necesidad de estar en un equipo oficial si quieres aspirar a lo máximo.

“El proyecto de KTM está muy bien organizado. Sabemos claramente lo que nos gustaría ver en las próximas motos, así que creo que estamos en el camino correcto para desarrollar la RC16 y consolidar el proyecto", apunta.

"Es un privilegio para un piloto, porque si quieres estar en la cima, debes estar en un equipo de fábrica y estoy encantado de tener esta oportunidad para las próximas temporadas”, sentencia.

Una oportunidad que el de Pragal espera exprimir al máximo sin esconderse de los objetivos más ambiciosos.

“Creo que para nosotros un éxito sería ser campeones del mundo”, suelta sin despeinarse. “Es una realidad para mí”.

“Obviamente, es un objetivo muy ambicioso porque hay que juntar muchas cosas, pero tenemos las herramientas, las personas adecuadas y la determinación de todo el proyecto, creo que realmente somos capaces de lograr tal resultado”, argumenta.

Oliveira toma la referencia de Joan Mir y Suzuki en 2020 para cimentar sus ambiciones.

“Después de una temporada sin un líder claro, sin que alguien se escapara en la general ni ganara muchas carreras, muchos pilotos ahora piensan que pueden luchar por el título. Yo mismo lo pienso, creo que tengo lo que se necesita para ganar el Mundial. Solo necesitas la consistencia de un campeón, así que esa es la clave para ganar el campeonato. Eso y terminar la temporada con más puntos que los demás”, zanja entre risas el luso.