Oliveira se despide de KTM: "Me gané estar en el equipo oficial"

La validez del contrato de Brad Binder hasta 2024, sumado a la formalización del fichaje de Jack Miller en KTM, ponen a Miguel Oliveira en el punto de mira tras no disponer de asiento en el equipo austriaco.

En una temporada donde el mercado de fichajes cada vez está cobrando más protagonismo, la seguridad de disponer de una plaza se vuelve algo imprescindible a la hora de establecer una hoja de ruta.

"Todavía es algo que aún no se ha decidido por completo", adelantó Oliveira en una entrevista con la web oficial del campeonato. "No he firmado con ningún fabricante, pero creo que mi futuro seguirá estando en la parrilla de MotoGP. Es difícil", añadió.

La fábrica austriaca mostró repetidas veces su interés en seguir contando con Oliveira, ofreciéndole una oferta muy poco atractiva en Tech3, que no termina de convencer al portugués.

"He hablado con KTM y he demostrado que siempre he sido digno de tener un lugar en algún lugar de la estructura. Quiero ser claro, y es que KTM siempre hizo todo lo posible para mantenerme en Tech3, pero yo dije que eso no era algo que yo quisiera", recordó.

"Siento que es en el equipo oficial donde realmente puedo contribuir al equipo, es un lugar que me gané por mis resultados y realmente puedo hacer el trabajo. Tenía muchas ganas de estar involucrado en este proyecto varios años más y llevar la moto a otro nivel, porque hay mucho potencial que aún no se ha alcanzado, pero esta es la vida. Se me abren nuevas oportunidades".

Así pues, el portugués pondrá fin a siete años al lado del equipo austriaco, comenzando una búsqueda respecto a la que no parece haber arrojado mucha luz: "También es bastante bueno sentarse a hablar con otros constructores y ver cuál es su perspectiva sobre mí, porque nunca he escuchado su opinión, así que fue genial".

"En definitiva, estoy agradecido de haber estado con KTM todos estos años y les deseo suerte y lo mejor en su proyecto. Siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Aunque nuestros caminos se separen al final de la temporada, quiero dar lo mejor de mí para el equipo y dejar a KTM con más podios o victorias en la segunda mitad de la temporada. Eso sería genial", concluyó el luso.