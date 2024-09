Michelin responde al "extraño" problema de Bagnaia en Misano

Michelin asegura que no pudo encontrar ningún problema en el neumático trasero de Francesco Bagnaia en su análisis inicial tras el Gran Premio de Emilia Romagna.

El piloto oficial Ducati, Bagnaia sufrió una inexplicable caída de ritmo tras perder la segunda posición con su compañero de equipo Enea Bastianini en la vuelta 5 (de 27) en Misano, un problema que también amenazó su puesto en el podio cuando Marc Márquez (Gresini) se acercó.

Pero lo más curioso es que el italiano fue capaz de recuperar su velocidad en la parte media de la carrera, lo que le llevó a romper la barrera del 1:31 y marcar la vuelta rápida en la 16.

En sus declaraciones posteriores a la carrera, Bagnaia culpó directamente al proveedor oficial de neumáticos de MotoGP de su contrastada suerte del domingo, asegurando que era la primera vez que un piloto se encontraba con un neumático trasero que "no funcionaba" durante las 15 primeras vueltas.

"El estado de ánimo es que estoy cabreado. No con Michelin, ellos no pueden evitarlo. No puedo enfadarme con alguien que hace algo pero no lo hace a propósito", dijo tras la carrera en la que finalmente se cayó en la vuelta 21.

"Pero me cabrea: haces la pole, ganas la sprint y en carrera mejoras la salida, siendo el primero en la primera vuelta, y ver que te pasan, que los demás te sacan casi tres segundos y medio porque no puedes apretar, es algo que realmente me cabrea".

Aunque Michelin está esperando más datos para completar un análisis completo, su veredicto inicial es que los neumáticos no pueden ser los responsables de las increíbles oscilaciones del ritmo de Bagnaia en Misano.

Argumentan que si hubiera un defecto en su neumático trasero, entonces habría sido lento durante toda la carrera y no habría sido capaz de marcar un tiempo lo suficientemente bueno como para clasificarse en la tercera fila con más de 10 vueltas de combustible en la moto.

"Pecco estuvo delante las cuatro primeras vueltas, luego tuvo una caída que no podemos explicar: durante cuatro o cinco vueltas perdió tres décimas".

"Tenemos que entender de dónde viene eso, si tiene algo que ver con la pista, la moto o los neumáticos", ha explicado a Motorsport.com Piero Taramasso, responsable de Michelin en el mundial.

"Pero a partir de la vuelta 12 recuperó el ritmo y en la 16 marcó una vuelta rápida de 1:30.8, a sólo ocho décimas de la pole y del récord de la pista. Venía muy fuerte y parecía que podía alcanzar a Bastianini y Martin, pero entonces se cayó".

"Lo estamos analizando, pero de momento sólo tenemos sus comentarios y sus tiempos. Cuando Ducati nos dé también los datos, intentaremos entender juntos qué causó esa caída de ritmo. Llevará tiempo, pero nos gustaría entender a qué se debió, porque siempre hay cosas nuevas que descubrir".

Y añadió: "Lo extraño es que los tiempos por vuelta no coinciden con los comentarios de Pecco. Él dice que el neumático no funcionó desde el principio y que sólo lo hizo a partir de la vuelta 12. En realidad, los tiempos de las cuatro primeras vueltas eran buenos, así que es después cuando tenemos que entender de dónde viene el bajón".

Los nuevos neumáticos introducidos por Michelin este año han sido en gran medida un éxito, ya que los pilotos han logrado batir récords de vuelta que llevaban años marcados en la mayoría de los circuitos.

Incluso en la sesión clasificatoria del GP de Emilia Romagna, Bagnaia estuvo a punto de marcar el primer crono por debajo de los 90 segundos en Misano al conseguir la pole position con la Ducati GP24.

Sin embargo, algunos pilotos se han quejado de que en ocasiones los neumáticos no rinden al máximo.

Jorge Martín acusó al fabricante francés de influir el título en 2023 con lo que él consideró un neumático defectuoso en la penúltima ronda en Qatar.