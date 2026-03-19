Michelin refuerza sus neumáticos para el reto que afronta MotoGP en Brasil

Para Piero Taramasso, máximo responsable de Michelin en el Mundial de MotoGP, la segunda cita de la temporada 2026 es la prueba "más exigente del calendario para los neumáticos". Nos referimos al Gran Premio de Brasil que arranca este viernes en un circuito de Goiania, el Autódromo Internacional Ayrton Senna, que regresa al organigrama por primera vez desde finales de los años 80.

Y es que, tras superar las inundaciones de los últimos días en la novedosa pista, ahora los protagonistas del calendario deberán enfrentarse a los numerosos retos que va a presentar. En primer lugar, porque es un circuito que se ha finiquitado en las últimas semanas, lo que ha imposibilitado que se realicen test allí para comprobar de primera mano cómo es el asfalto, ni siquiera con los pilotos titulares. Eso ha obligado a aumentar la duración de los entrenamientos libres de la primera jornada de competición (la FP1 durará una hora en lugar de 45 minutos, y la Práctica 75 en vez de 60).

A eso hay que añadirle la propia configuración del circuito, con 14 curvas, 9 a la derecha y 5 a la izquierda, destacando el tramo desde el undécimo viraje hasta el cuarto, un tramo que es completamente de derechas, lo que castigará notablemente ese flanco del compuesto (y aumentará el riesgo de caídas cuando se tome la primera curva a izquierdas). Y también hay que sumar las altas velocidades que se esperan, y sobre todo las altas temperaturas, lo cual amenaza con castigar las gomas sobremanera, y ha obligado a Michelin, proveedor único de neumáticos de MotoGP, a reforzarse para la ocasión.

La firma francesa ha confirmado que llevará una gama de tres neumáticos al primer gran premio en territorio brasileño desde 2004, a saber, tres delanteros asimétricos (blando, medio y duro), que estarán más reforzados, con un compuesto más resistente, en el flanco derecho, "para hacer frente mejor al desequilibrio de cargas entre ambos lados del neumático", según han informado en un comunicado. De igual manera, para la goma trasera también habrá tres opciones asimétricas disponibles, y dos de ellas, la goma blanda y la goma media, contarán con una carcasa reforzada "idéntica a la utilizada en el circuito Red Bull Ring de Austria, combinada con un compuesto más resistente en el flanco derecho para soportar las fuertes cargas generadas durante las largas fases de inclinación".

Michelin ha detallado que "también habrá disponible una tercera solución para el neumático trasero", el duro. "Mantendrá un compuesto más duro en el flanco derecho, pero utilizará una carcasa diferente, ya empleada en circuitos como Buriram [en la primera cita del curso] o Mandalika, lo que permite generar menos temperatura y ayuda a mantener los neumáticos dentro de su rango óptimo de funcionamiento". De esta manera, la incorporación de una goma con carcasa reforzada en el flanco derecho y diferente a la habitual, es decir, como las que ya se usan en circuitos de alta exigencia como Austria, Indonesia o Tailandia, puede beneficiar a algunas marcas, como ya se dejó entrever hace tres semanas con Aprilia, que arrasó en el circuito de Chang.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Esta gama ampliada de Michelin, con tres opciones de neumáticos para el tren delantero y otros tres para el tren trasero, difiere de la estrategia habitual del fabricante galo, que generalmente ofrece dos opciones de compuestos en circuitos que presentan limitaciones más convencionales.

"Con el fin de permitir a pilotos y equipos conocer mejor este nuevo circuito y evaluar las diferentes opciones de neumáticos, las sesiones de entrenamientos del viernes también serán más largas, con más tiempo en pista. Michelin pondrá a disposición una mayor cantidad de neumáticos que durante un fin de semana de carrera estándar: seis blandos, seis medios y seis duros para la parte delantera, así como ocho blandos, seis medios y cinco duros para la parte trasera. Cada piloto podrá utilizar 12 neumáticos delanteros y 14 traseros durante el gran premio", confirmó Michelin.

Tarasamasso explica el reto de Goiania

En declaraciones a la edición italiana de Motorsport.com, Taramasso, responsable de Michelin para la categoría reina del motociclismo, detalló por qué la cita de Goiania es tan especial, y tan desafiante: "En Brasil nos encontraremos con un nuevo circuito y un nuevo asfalto, por lo que todos los datos se basan en las simulaciones que hemos realizado con un programa desarrollado por nuestros ingenieros. Pero cuando nos enfrentamos a un circuito desconocido, también nos ayudan los equipos, que nos facilitan sus datos de simulaciones para cruzarlos, y comprender si hay congruencia en las velocidades y en la energía que se transmite a los neumáticos".

"Se trata de una pista exigente, muy rápida. La velocidad media ya es elevada, pero además el trazado es muy asimétrico, con más exigencias en el lado derecho del neumático; por lo tanto, al igual que en Valencia y Phillip Island, llevaremos soluciones asimétricas tanto en la parte delantera como en la trasera. Y tampoco hay que pasar por alto el tema de las temperaturas: según las simulaciones, la que se genera en el centro del neumático es superior a la de Buriram, mientras que en el lado derecho son superiores a las que alcanzamos en el flanco izquierdo en Phillip Island. Por lo tanto, podemos decir que Goiânia es, probablemente, el circuito más exigente, el más duro de todo el calendario de MotoGP".

Piero Taramasso, Michelin Foto de: Michelin

"Nadie lo pensaba, también porque es un circuito muy corto, que no llega a los cuatro kilómetros, más o menos como Sachsenring, pero es muy rápido y muy asimétrico, por lo que genera mucha carga sobre la parte trasera. Entre otras cosas, hay un tramo de 50 segundos en el que prácticamente solo se gira a la derecha, entre la curva 11 y la 4. Así que la dificultad radica precisamente en diseñar un neumático que sea muy resistente en la derecha, pero que sea 'suave' cuando gira a la izquierda. Sin duda será un fin de semana interesante".

"Como he dicho, traemos soluciones asimétricas tanto para la parte delantera como para la trasera, pero con estas características es prácticamente inevitable. Además, esta vez tendremos tres opciones tanto delante como detrás, precisamente para tener una de reserva, ya que no hemos podido hacer un test antes del fin de semana de carrera. Hemos traído a Brasil la carcasa de altas temperaturas. Se trata de la que llevamos a Tailandia en lo que respecta al neumático blando y al medio. El duro, en cambio, es el que llevamos a Austria, que igualmente está reforzado, pero cambia un poco en la parte central. Por lo tanto, son todas especificaciones que utilizamos siempre en circuitos muy exigentes", finalizó su explicación.

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