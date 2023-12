Michelin no pudo probar en Valencia su nuevo neumático para 2025

Los tests de MotoGP con los pilotos titulares, como el de esta semana en Valencia, permiten a los equipos evaluar piezas, pero también a Michelin mostrar sus novedades. El suministrador único de neumáticos había traído tres compuestos delanteros modificados, dos con evoluciones para la temporada 2024 y uno con una construcción totalmente nueva para la temporada 2025, y muy esperado para gestionar mejor los problemas relacionados con la presión, pero que no se pudieron evaluar debido a las temperaturas demasiado bajas.

"Las condiciones de la pista no eran muy buenas", admitió Piero Taramasso, responsable de la marca francesa en MotoGP. "Por la mañana hacía fresco y viento. Por la tarde fue un poco mejor, pero no era perfecto. En cualquier caso, el nivel de agarre no era malo, sólo que la temperatura era bastante baja".

"Todos los pilotos recibieron la misma asignación de neumáticos y la misma especificación que durante el fin de semana, para que pudieran trabajar por sí mismos y tener las referencias del gran premio. Además, ofrecimos tres neumáticos delanteros nuevos. Dos eran para la temporada 2024, uno blando y otro medio".

"El tercero era el nuevo neumático para 2025, que los pilotos de pruebas ya habían validado. Era el primer test para los pilotos oficiales, pero como las condiciones no eran las adecuadas, nadie lo probó. Aun así, lo llevaremos a Sepang, Qatar y a todos los test oficiales de 2024".

Este neumático de 2025 podría transformar las carreras, ya que Taramasso declaró a la web oficial del campeonato que su objetivo será "reducir las variaciones de presión y temperatura delanteras". Un problema que se ha convertido en esencial en las carreras de grupo, puesto que las gomas son sensibles cuando un piloto sigue a un rival, lo que provoca un aumento de la temperatura y, por tanto, de la presión, con la consiguiente pérdida de agarre.

El problema se ha agravado con la norma de presiones mínimas que está en vigor desde Silverstone, obligando a los equipos a jugar con los reglajes de presión, en previsión de que aumente durante la carrera. En este 2023, infringir la norma suponía sanciones de tiempo, pero en 2024 conllevarán una descalificación de la carrera, aunque no se cumpla por primera vez.

Los pilotos se oponen a esta norma, pero desde el campeonato aún no ha habido reacción. Así que quizá haya que esperar a 2025, con un neumático menos sensible al aumento de temperatura, para arreglar la situación.

"El objetivo es pilotar a 1,7 bares, que es bastante bajo", explicó Taramasso. "Es un neumático más grande, más alto y más ancho, por lo que su volumen es mayor y eso ayuda a la estabilidad de la presión y la temperatura. El parche de contacto es mayor, por lo que ayudará a mejorar el agarre en las frenadas y en la entrada en curva".

Como el prototipo para 2025 no se probó, Michelin pudo recopilar información sobre las gomas de 2024, especialmente el nuevo neumático blando, que ha recolectado satisfacciones: "En cuanto a los compuestos, hemos tenido buenos resultados. Once pilotos probaron el compuesto blando delantero y a todos les gustó. Pensaron que era similar o mejor que la antigua tecnología, con un poco más de apoyo, agarre y consistencia. Es una buena indicación. Un piloto probó el medio y también le pareció positivo. Ahora tenemos muchos datos que analizar y llevaremos esta tecnología de compuestos para probarla también en Sepang, Qatar, delante y detrás".

Jack Miller fue ese piloto que evaluó el compuesto medio y confirmó que las condiciones de Valencia no se prestaban a este compuesto, pero se mostró satisfecho con la evaluación del compuesto blando. "No fue un día muy bueno para probar los neumáticos delanteros, especialmente el [medio]", resumió el piloto de KTM. "Fui bastante cuidadoso con la moto en las curvas de derechas. Lo probé a última hora del día, acabábamos de terminar de probar nuestro material y era bastante tarde cuando probamos los neumáticos, la temperatura empezaba a bajar [y] el viento no ayudaba".

"Estaba contento con el nuevo blando y con el nuevo medio. No hice mi mejor vuelta con el nuevo blando, sí con el viejo, pero estuvo bastante cerca. Cometí algunos pequeños errores. Realmente creo que tiene potencial, especialmente en las curvas rápidas, parece mejor".

En Ducati, Pecco Bagnaia también vio cosas buenas la nueva goma. "He probado el nuevo compuesto blando delantero y era mejor que el de este año", explicó el ya bicampeón de MotoGP, considerando que el neumático de este año era "difícil de usar", mientras que el evaluado esta semana ofrece "el mismo agarre" pero "más apoyo". Enea Bastianini, por su parte, lo juzgó como "mejor en la entrada en curva" y que ofrece "más agarre".

Para el #1, hacía "demasiado frío" para evaluar el medio, algo que Bastianini confirmó: "¡Hubiera sido una locura probarlo hoy! Era mejor no hacerlo. No sé si otros pilotos lo han probado pero tengo curiosidad, espero que lo tengamos en el test de Malasia. Sólo he rodado con el neumático blando porque tenía que tener cuidado, ¡no quería acabar con otra lesión!", concluyó el italiano.