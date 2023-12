Michelin siente "orgullo" de su 2023 en MotoGP y defiende sus récords

Michelin ha estado en el foco en la temporada 2023 de MotoGP. Tras introducirse la polémica norma de presiones mínimas de los neumáticos por razones de seguridad, que introdujo la posibilidad de que el título pudiera decidirse por alguna sanción postcarrera, después llegó la posible goma defectuosa para Jorge Martín en Qatar, en un momento clave en su batalla con Pecco Bagnaia.

Mientras la marca francesa continúa con su investigación sobre el compuesto trasero utilizado por el piloto español en Losail, la firma francesa también quiere sacar buenas conclusiones sobre un año que, pese a tantas variables complicadas de manejar, al final ha arrojado en su mayoría puntos positivos. Es lo que destaca su máximo responsable, Piero Taramasso, en una entrevista con la edición italiana de Motorsport.com.

"En primer lugar quiero felicitar a Bagnaia por haber ganado su segundo título consecutivo. Ha sido rápido y muy regular, así que se lo ha merecido", ha declarado el italiano antes de hacer un balance positivo de la campaña que acaba de terminar, de la que destaca, por encima de todo, los nueve récords conseguidos por Michelin en cuanto a distancia de carrera total, esto es, al completarse las pruebas de los domingos más rápido que nunca antes.

"Fue una temporada larga y exigente desde el punto de vista logístico, porque hubo 20 carreras largas y 19 al sprint. Pero en conjunto ha sido una temporada positiva, en la que hemos conseguido establecer 36 nuevos récords, nueve de ellos relacionados con la distancia de carrera, lo que nos hace sentirnos muy orgullosos. Eso es exactamente lo que tiene que buscar un fabricante de neumáticos: hacer gomas que no sólo sean competitivas a una vuelta en seco, sino a lo largo de toda una carrera, de modo que garanticen tanto el rendimiento como la regularidad", explicó.

"Tanto es así que los mejores tiempos se registraron a menudo en las últimas vueltas de las carreras. Y esto también dio lugar a algunas pruebas muy espectaculares. Volviendo a hablar de números, hasta ocho pilotos han logrado la pole y otros tantos la victoria. Estas son estadísticas importantes, que hablan por sí solas. Si hay tantos pilotos y tantas motos competitivas, significa que los neumáticos también son polivalentes", añadió.

Pregunta. 2023 fue un año de grandes novedades desde el punto de vista de los neumáticos.

Respuesta. "También fue una temporada estimulante, precisamente porque hubo muchas novedades, empezando por nuestra gama, que se redujo con respecto al año pasado, porque propusimos menos especificaciones para todo el campeonato, eliminando los compuestos menos utilizados por una cuestión de sostenibilidad. Sin olvidar que también se había modificado la asignación para los fines de semana de carrera, que ahora solo cuenta con dos neumáticos disponibles para la parte trasera, a diferencia de las tres que teníamos hasta 2022, por lo que existía la dificultad de tener que cubrir todos los rangos de temperatura con una especificación menos. Pero si se han batido tantos récords, significa que los neumáticos estaban bien centrados y que tenían un buen rendimiento".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Piero Taramasso, Michelin

P. También hubo cambios en cuanto al calendario, ya que algunos circuitos se visitaron en ventanas diferentes a las habituales.

R. "También tuvimos que descubrir algunos circuitos nuevos, como el de Buddh en la India, pero también otros que se reasfaltaron sin tener la oportunidad de probar antes del gran premio. Por ejemplo, en Qatar, en Indonesia o en Valencia, pero también en Malasia, entre las curvas 7 y 12. Siempre son situaciones difíciles de anticipar, pero en estos casos pudimos aportar soluciones de reserva, que nos permitieron afrontar los fines de semana sin especiales preocupaciones".

P. A pesar del apretado calendario, no habéis estado ociosos y también habéis empezado a planificar desarrollos para las próximas temporadas.

R." Hemos estado trabajando en nuevas soluciones, incluida una construcción delantera que han probado los pilotos de pruebas este año y que los pilotos de fábrica podrán evaluar en los tests oficiales del año que viene, con el objetivo de introducirla en los grandes premios de 2025. En realidad, también la llevamos al test de Valencia, pero no había buenas condiciones para probarlo, porque lo habíamos preparado con el compuesto duro, que fue el que se utilizó en las dos carreras del fin de semana, y las temperaturas eran demasiado bajas ese día".

"Pero también continuamos con el desarrollo de nuevas tecnologías de compuestos, diseñadas para ofrecer un poco más de agarre y un rendimiento más constante. En este sentido, probamos gomas traseras en el test de Misano y delanteras en el de Cheste, obteniendo una respuesta positiva de los pilotos. Estos nuevos compuestos también se propondrán en los tests de pretemporada de Malasia y Qatar y se introducirán en carrera en 2024".

P. La última noticia relacionada con los neumáticos ha sido la introducción de la norma que impone un valor mínimo de presiones para evitar sanciones. Una regla que ha creado mucho debate, ¿cómo la valoras?

R. "La norma entró en vigor a partir de Silverstone, una vez que estuvimos seguros de que toda la parte de recepción de datos funcionaba correctamente. Entonces creo que esta temporada nos ha demostrado que cuando se quiere respetar el valor de la presión, se puede hacer. Tenemos acceso a los datos de todos los equipos y tengo que decir que los ingenieros están haciendo un gran trabajo desde este punto de vista, porque no es fácil predecir cómo se desarrollará la carrera y cómo afectará la posición a la temperatura y la presión del neumático delantero. Ahora tendremos que evaluar todos los datos para ver si podemos mantener el mismo sistema el año que viene o hacer cambios. Esto, sin embargo, tendrá que hacerse en consulta con Dorna, la FIM y la IRTA (asociación de equipos)".

P. A nivel más general, la novedad ha sido la llegada del nuevo formato al Sprint, que ha gustado pero que los pilotos consideran agotador desde el punto de vista físico y mental, además de provocar un aumento de las lesiones. ¿Cómo valoras este primer año?

R. "Creo que la sprint ha creado más visibilidad, pero sobre todo nos ha dado muchos más datos, que son realmente útiles para la elección de neumáticos para la carrera larga del domingo, y también para que los equipos intenten mejorar la puesta a punto de las motos. Al tratarse de datos obtenidos en condiciones de carrera, son sin duda los más fiables que se pueden tener. El único inconveniente es que teniendo ya una carrera el sábado hay que trabajar frenéticamente y el viernes por la noche ya tienes una idea bastante clara de las opciones a elegir en cuanto a gomas. Pero también es cierto que con el nuevo formato la segunda sesión de entrenamientos libres dura ahora una hora y eso te permite hacer también tandas largas para evaluar el desgaste y el deterioro de los compuestos. Y eso es sin duda un aspecto positivo".

P. En el final de temporada, el neumático trasero de Jorge Martín en Qatar causó bastante revuelo, ya que el piloto del Pramac cree que era defectuoso. ¿Siguen investigándolo?

R. "A partir de los datos no se ven grandes cosas. No había nada anormal en los parámetros de fabricación. Una vez que hayamos analizado también el neumático internamente podríamos tener una respuesta, pero después de haberlo calentado y utilizado es difícil. A veces se puede encontrar algo y a veces no, también depende de la magnitud del problema. En cualquier caso, comunicaremos el resultado de nuestra investigación a Ducati y a Dorna en enero, para que todo el mundo esté al tanto".

P. La temporada 2023 de MotoE se caracterizó por el cambio de Energica a Ducati. ¿Qué tipo de indicios proporcionó la categoría eléctrica?

R. "Fue la primera temporada con la moto de Borgo Panigale y el nuevo neumático trasero fabricado con un 52 por ciento de materiales sostenibles. Gracias al crecimiento de todo el conjunto, se batieron récords en prácticamente todos los circuitos. A los pilotos también les gustó mucho la capacidad de ofrecer un calentamiento casi instantáneo de la goma trasera, así como la capacidad de garantizar un buen agarre".

"En cuanto al neumático delantero, a partir de Barcelona introdujimos una versión ligeramente más rígida para dar más apoyo a las motos. Vimos que era la elección correcta, así que los neumáticos del año que viene también nacerán con esta filosofía. Además, en la parte trasera aumentaremos aún más el porcentaje de materiales sostenibles, aunque todavía tenemos que decidir en qué medida, porque tenemos varias opciones que probar", finalizó.