Michelin niega que se necesiten más neumáticos para MotoGP 2024

Es tiempo de parón vacacional para MotoGP. El Gran Premio de Países Bajos, octava prueba de la temporada 2023, cerró la primera parte del calendario con una nueva victoria de Pecco Bagnaia, la cuarta este año, que permite al líder del Mundial aumentar su margen en la clasificación.

Antes de unas semanas de merecido descanso, esperando a que los motores se pongan en marcha de nuevo en el primer fin de semana de agosto en Silverstone, hemos hecho balance del fin de semana de Assen con Piero Taramasso, responsable de Michelin, único proveedor de neumáticos del campeonato.

"Ha sido un fin de semana positivo, aunque haya habido algunos altibajos. El viernes la pista estaba muy sucia, porque había llovido la noche anterior y había mucho polvo. Eso seguro que no ayudó, pero también sabemos que Assen es un circuito que se utiliza muy poco durante el año, por lo que el agarre no reacciona de manera uniforme. La pista estaba bastante resbaladiza y el aire era fresco, así que fue un día complicado para los pilotos, que luchaban por encontrar agarre delante y detrás", dijo Taramasso a Motorsport.com.

De cara al sábado, el italiano reconoció que la situación cambió: "Hubo una gran mejora tanto en el agarre como en las sensaciones de los pilotos, pero es algo que vemos todos los años en pistas que no se usan mucho. El impacto es dos o tres veces mayor que en una pista 'convencional' como Mugello o Barcelona".

Y ya el domingo, Taramasso reconoció que el aumento del calor afectó a las gomas: "Hubo un paso más en cuanto a la temperatura, porque en la pista había 50 grados, una cifra muy alta para Assen. Cuando se alcanzan esas temperaturas, el nivel de agarre baja drásticamente, y de hecho era mucho más bajo que el sábado. Lo vimos en los tiempos por vuelta, que subieron significativamente, pero también en el desgaste. En cualquier caso, los registros se mantuvieron constantes, muy próximos entre la primera y la última vuelta".

Preguntado sobre si la gran cantidad de abandonos que hubo el domingo (solo 14 pilotos cruzaron la línea de meta) fue por el calor, el máximo responsable de la marca francesa comentó: "Hubo seis caídas en la carrera larga, siendo la de Fabio Quartararo y Johann Zarco un accidente, mientras que Miguel Oliveira e Iker Lecuona se retiraron por problemas técnicos. Pero sí, creo que las otras cuatro se debieron a que el nivel de agarre que ofrecía la pista era realmente bajo, a lo que hay que añadir el depósito de gasolina lleno, por lo que se dieron unas condiciones muy diferentes a las de los días anteriores".

Posteriormente, fue preguntado por dos temas de los que se habló mucho durante el fin de semana. El primero, del aumento de temperatura y de presión que están sufriendo los compuestos de Michelin cuando una moto alcanza a un piloto o a un grupo en carrera, y que les impide ganar posiciones o mantenerse pegados. Jorge Martín fue de los que lo sufrió en Assen.

"Es cierto que a Jorge le subió un poco la presión. No fue por valores estratosféricos, pero es [algo] muy sensible y le molesta mucho cuando empieza a subir. También tiene un estilo agresivo, porque es alguien que frena fuerte, y quizá también le penalizó un poco eso. Pero, por ejemplo, en la Sprint Quartararo hizo toda la carrera detrás de Brad Binder y no tuvo problemas. En la carrera larga lo mismo pasó con Aleix Espargaró, o de nuevo con Binder. Los equipos tienen que seguir trabajando en esto porque realmente depende de la presión de salida, pero también de la puesta a punto que hayas hecho en la moto. De todas formas, los equipos están trabajando para intentar limitar este fenómeno".

El otro tema fue el cambio de formato que MotoGP afrontará en 2024, en base al cual para el pase a la Q2 solo computarán los segundos entrenamientos libres del viernes, y no los primeros, como ocurre este año. Bagnaia comentó que, para ello, se necesitarían más neumáticos delanteros por parte de Michelin. Taramasso, sin embargo, lo niega, e incluso comenta que se podría trabajar con menos gomas.

"Creo que podemos seguir sin la necesidad de cambiar la asignación. De hecho, creo que incluso podríamos reducir el número de neumáticos en lugar de añadir más. Porque si la P1 ya no es válida para entrar en la Q2, los neumáticos nuevos que usaban para hacer los 'time attack' ya no serán necesarios".

"Normalmente, cuando buscan una vuelta rápida, los pilotos ponen un par de compuestos nuevos, así que en mi opinión podemos seguir con la asignación actual y, de hecho, tendrán incluso más tiempo para correr. Desde luego, no les vamos a quitar nada, pero podrán dar más vueltas con el mismo tipo de neumático. Podrán trabajar más en la puesta a punto de la moto en la P1 y para ello, de cara a la carrera, siempre es mejor utilizar gomas que ya lleven unas cuantas vueltas, y no unas nuevas", finalizó.