Michelin se defiende de las críticas y conspiraciones en MotoGP

Piero Taramasso, máximo responsable de Michelin en MotoGP, salió al paso de los rumores y las conspiraciones que han surgido hacia el final de la temporada 2023 de la categoría reina del motociclismo, con el único objetivo de defender los intereses del suministrador.

Lo más destacado seguramente fueron las quejas de algunos pilotos, con especial énfasis en Jorge Martín, sobre que algunos neumáticos de la marca francesa eran mucho más lentos que otros por algún error de construcción, e incluso algún conspiranoico llegó a decir que esos compuestos defectuosos se distribuían a algunos pilotos a propósito para alterar su rendimiento.

En contestación a esos rumores, el de Michelin negó todo rotundamente y dio sus explicaciones.

"Es cierto que un año tranquilo terminó de forma agitada. Creo que muchas cosas contribuyeron: el estrés de la lucha por el título, el mercado de pilotos, la regla sobre la presión de los neumáticos, la introducción de las sprint que añadieron más carga".

"Luego, en Qatar, la actuación de Jorge [Martín] no estuvo a la altura de las expectativas y eso generó algo de polémica y algunas discusiones".

"Hicimos análisis en las motos donde hubo dudas, comprobamos la calidad, los procesos, el historial del caucho, si había sido calentado o no... no hubo problemas de fabricación ni tampoco de calidad. Eso seguro. Un neumático que no no funciona, lo hace en la vuelta de calentamiento y ya desde la primera vuelta te hace ir un segundo más lento".

"Las primeras 6 o 7 vueltas fueron decentes, en la 4ª y 7ª marcó el mismo tiempo que Bagnaia. Tuvo un problema en la salida, pero recuperó tres o cuatro posiciones. Eso, si el neumático no funciona, no puedes hacerlo. El resto son factores de carrera que provocaron el deterioro del neumático trasero y luego del delantero, lo que le hizo rodar un segundo más lento".

Cuando se le recordó que Pecco Bagnaia se había quejado de algunos problemas similares durante el fin de semana de Barcelona, Taramasso volvió a repetir que no detectaron nada fuera de lo habitual e invitó a todos los que dudaban de ellos a visitar su fábrica.

"No vimos nada en los datos intercambiados con Ducati. Tenemos la suerte de tener los datos de todos disponibles, no hubo nada anormal o importante".

"Invito a todos, pilotos, técnicos, periodistas, a venir a Francia y ver dónde y cómo los fabricamos. Hacemos un esfuerzo enorme para tener los máximos controles de calidad y asegurarnos de que los neumáticos funcionan".

"Intentamos crear neumáticos perfectos, aunque en un proceso industrial puede haber dispersión. Pero eso se puede evaluar en una o dos décimas, márgenes que caen dentro de una tolerancia bastante pequeña. Son neumáticos que se están llevando siempre al extremo, que resisten temperaturas de 150°C y van a 350 km/h", añadió.

En cuanto a si las críticas afectaban al máximo responsable de Michelin en las competiciones de dos ruegas, Piero Taramasso admitió que sí, pero que lo que más les molestaba es que la gran mayoría de críticas "son infundadas".

"Sé el esfuerzo que hacemos. A menudo las críticas son infundadas, se oye a gente hablar de conspiraciones, de neumáticos defectuosos a propósito... es absurdo. Culpar a los neumáticos siempre es la excusa más fácil", concluyó.

