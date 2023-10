Ducati, sin probador por el momento: Pirro se lesiona en un duro accidente

Se le siguen acumulando los lesionados a Ducati. En este caso, de aquel que se encarga de sustituir a los pilotos titulares de la marca en MotoGP cuando sufren algún daño físico: Michele Pirro. El piloto italiano sufrió una dura caída este domingo en la segunda carrera de Superbikes que el Campeonato Italiano de Velocidad (FIM), del que se estaba jugando el título como líder de la general, celebrada en Imola.

El de Borgo Panigale fue embestido por su otro rival por la corona del nacional transalpino, Lorenzo Zanetti, que acabó siendo campeón tras el accidente. Tras lo sucedido, fue trasladado al centro médico, donde se determinó que tenía una fractura en el maléolo tibial del tobillo izquierdo, lesión por la que será operado este lunes en el Hospital de Módena (Italia).

"Después de 3 semanas en las carreras, esta noche pensé por fin en tener una cena familiar, en cambio [tengo] cena, de dieta en el hospital, y como postre del día", comentó el italiano, que acabó bastante enfadado con su rival.

No estaba previsto que Michele Pirro viajara al Gran Premio de Indonesia de MotoGP de este fin de semana, pero ahora queda por ver de cuánto será su tiempo de recuperación, por lo que Ducati podría no disponer de él en un tiempo.

En las últimas carreras, Pirro estaba sustituyendo en el conjunto oficial de Ducati a Enea Bastianini, que se fracturó el tobillo y la muñeca izquierda en su 'strike' de la salida del Gran Premio de Catalunya. Sin embargo, el compañero de Pecco Bagnaia viajó a Mandalika, por lo que su sustitución no sería necesaria si la 'Bestia' recibe el apto de los médicos del campeonato. No obstante, si finalmente no corre, tendrá que ser sustituido sí o sí por reglamento, pues han pasado más de 10 días de su lesión.

Otra opción que estaba abierta Pirro era que pudiera sustituir en Indonesia a Luca Marini, que se fracturó la clavícula en la carrera al sprint de la India, pero el hermanastro de Valentino Rossi también estará en el país asiático para intentar competir. En caso de que sea declarado 'no apto', el Mooney VR46 también tendrá que buscar un sustituto de forma obligatoria.

En la misma situación que el italiano está Alex Márquez, tras romperse en la Q1 de Buddh tres costillas del costado izquierdo, pero el español recibió hace unos días el apto de sus propios médicos y espera recibirlo también en el circuito, en el típico examen que se suele pasar los jueves antes de que empiecen los entrenamientos.

Por último, el otro lesionado de la casa de Borgo Panigale es Marco Bezzecchi, que el pasado fin de semana se rompió la clavícula izquierda entrenando en el 'Ranch' de Rossi, por lo que fue operado. Sin embargo, el tercer clasificado del mundial será evaluado de nuevo este martes para ver si puede viajar a Indonesia, y aunque no viaje al circuito, no será obligatorio sustituirle en la primera parada del triplete de carreras consecutivas, formado por Indonesia, Australia y Tailandia.