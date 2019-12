Melandri: "Llegué a tener miedo a la Ducati"

El matrimonio soñado entre Valentino Rossi y Ducati no fue la primera relación fallida entre un gran piloto italiano y la Desmosedici. Tres años antes se juntó una combinación completamente italiana en la cual se depositaron grandes esperanzas.

Marco Melandri llegó a Borgo Panigale en 2008, pero la temporada estuvo muy por debajo de las expectativas. El campeón de 250cc en 2002 incluso quiere borrar los recuerdos de aquella Desmosedici GP8 que pilotó, extremadamente complicada para él y que le generó dudas e incertidumbres.

Con cinco victorias en MotoGP y un subcampeonato del mundo con Honda en 2005, Melandri se unió a Ducati como compañero de equipo de Casey Stoner, un papel bastante incómodo dado que el australiano era el vigente campeón. Mientras el de Southport peleó con Valentino Rossi por el título, Melandri terminó la temporada en la 17ª posición de la clasificación, con solo 51 puntos.

Te puede interesar : Ducati presentará su misteriosa moto de 2020 antes del primer test

"Cuando estaba en Ducati, tiré la toalla después de una temporada", recuerda Melandri en una entrevista con Motorsport.com. "Tenía un contrato de dos años, pero renuncié al dinero del segundo año y me fui. No me gustaba pilotar. A veces incluso le tuve miedo a la moto".

"Si un piloto tiene miedo, no puede ir rápido. No fue fácil tomar esa decisión, pero tenía un plan en mente: Kawasaki. Luego se retiraron", explica el italiano, quien se quedó tirado por la marca japonesa cuando tenía un acuerdo para 2009.

La sombra de Casey Stoner

"Si no tienes confianza en la moto, es muy difícil ser rápido", señala refiriéndose a las dificultades con la Desmosedici. "Si te caes a menudo, pierdes aún más confianza. Puedes ser el mejor piloto del mundo y subirte a la mejor moto del mundo, pero si no se adapta a tu estilo y no encuentras las sensaciones adecuadas, no tienes posibilidades de ir rápido".

En 2008, Casey Stoner sacó todo el potencial de la Ducati, aunque no pudo proclamarse campeón y terminó en segundo lugar. Todo esto complicó aún más la situación de Melandri, quien se vio eclipsado por su compañero de equipo, cuya carrera estaba en pleno apogeo en ese momento.

“Al principio fue muy difícil. Después de un tiempo te das cuenta de que tienes que seguir tus sentimientos".

“Entonces ya no te preocupas por tu compañero de equipo ni por otros pilotos. En ese momento, no sabes por qué no eres rápido y por qué te caes tan a menudo. Si entras en esa dinámica depresiva, solo un cambio de marca te ayuda. No hay alternativa".

↓ Todas las motos y pilotos de Ducati en MotoGP ↓