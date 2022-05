Marco Bezzecchi: el mejor rookie hasta el momento de MotoGP 2022

Cargar el reproductor de audio

Tras el primer cuarto de la temporada 2022, Marco Bezzecchi se postula como el mejor debutante de MotoGP. El italiano del equipo VR46 finalizó noveno en Argentina y Jerez, y con 15 puntos, es 18° en la tabla clasificatoria.

Luca Marini, con un punto menos que Bezzechi en el mundial provisional, tiene a su disposición la Ducati GP22 actual, mientras que Marco está a los mandos del modelo del año pasado.

"En MotoGP tienes que aprender mucho sobre la moto y el estilo", introdujo Marco Bezzecchi. "Creo que nunca dejas de aprender cuando se trata de esta categoría".

Para el piloto italiano, lo más complicado en una MotoGP son "la electrónica y los neumáticos", aunque la primera, Bezzecchi reconoce que "ya no es un problema" para él.

"A veces no los entiendo los neumáticos, ni tampoco entendía algunas caídas".

"Si no siento los neumáticos y no tengo confianza, a veces cometo errores. A veces no entiendo la respuesta del neumático delantero. Pero cuando me siento bien, va bastante bien".

Según el italiano, "la frenada y la entrada a las curvas" son las más difíciles de optimizar: "Tendré que trabajar en eso durante mucho tiempo, porque en general me siento cómodo".

"También hay áreas para las que todavía necesito tiempo", admitió.

En Argentina, Bezzecchi no solo logró su primer resultado entre los 10 primeros con el noveno lugar, sino que también acumuló sus primeros puntos en el mundial. Después de una caída en Estados Unidos, en Portugal luchó por los puntos en la 15º posición.

"Fui fuerte en Portugal, pero no tuve suficiente tiempo en seco para entender cómo tenía que rodar. En Jerez, las condiciones eran buenas. Tuvimos tiempo y pudimos trabajar. Desde la primera sesión de entrenamientos me sentí bien", recordó.

Con ocho pilotos en parrilla, Ducati es el mayor contingente en la temporada actual. Bezzecchi, por su parte, intenta orientarse hacia sus compañeros. "En MotoGP, el estilo de conducción es diferente para las diferentes motos. Copiar a Quartararo o Rins sería imposible", dijo convencido el joven de 23 años. "Por eso hay que mirar las Ducati".