Así vieron los medios internacionales la victoria de Márquez en Misano

Solo una semana después de su primera victoria con Gresini en Aragón, este domingo Marc Márquez logró la segunda y lo hizo en 'territorio enemigo', en Misano, en un GP de San Marino 2024 de condiciones cambiantes que el multicampeón aprovechó mejor que nadie.

¿Y cómo lo contaron los medios internacionales fuera de nuestro país? Lo repasamos.

Sky Sport (Italia): "Otro conejo en la chistera del mago Márquez"

Sky Sports, en su versión principal, la británica, no cubre MotoGP, por lo que hemos tenido que recurrir a la italiana, donde no faltan los piropos a Márquez. "Un súper Marc Márquez, que salía noveno, remonta para ganar el GP de Misano por delante de Pecco Bagnaia y Enea Bastianini", resume la crónica, que en su primer párrafo explica: "Marc Márquez salta feliz , salta como un niño. Pecco agacha la cabeza, sombrío en el parque cerrado, derrotado por el español".

En esa crónica aparece la primera referencia a Márquez como un "mago", y explicando el momento en el que cambió todo, escribieron: "El mago Márquez en la incertidumbre. En medio de la incertidumbre, surgió el campeón absoluto de esas situaciones al límite: Márquez, en un santiamén, ya estaba detrás de Bagnaia, que en la novena vuelta se vio superado por el catalán. A partir de ahí ya fue otra película".

En su análisis de la carrera de Misano, Paolo Lorenzi escribió: "Como ocurrió en Aragón, Marc Márquez vuelve a demostrar que sabe prosperar en lo inesperado: en Misano, una breve lluvia hizo caer en picado a Martín y a muchos otros pilotos, pero no al de Gresini, que adelantó a todos en pocas curvas y nunca cedió la primera plaza. Talento, confianza en sí mismo y sin miedo: en Misano el ocho veces campeón del mundo se sacó un conejo más de la chistera".

"Otra pieza de su vasto repertorio surgió del sombrero de copa de Márquez . Correr entre seco y mojado, o viceversa, es una de sus especialidades . Porque a otros les cuesta más cogerle el tranquillo al asfalto que de pronto se ha vuelto traicionero, mientras él se aleja tranquilo y seguro. Como si nada hubiera pasado. Una cuestión de sensibilidad, talento, mucha confianza en uno mismo y poco, casi ningún, miedo . Al fin y al cabo, Márquez siempre ha sostenido lo siguiente: "El miedo a caer no me puede detener". No se construye el coraje, o lo tienes o no lo tienes. Y lo ha demostrado muchas veces en el pasado: no teme a nada".

L'Equipe (Francia): "Márquez todavía puede creer en el título"

En la crónica, el diario francés se centró en la diferencia entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia, y el titular fue "Marc Márquez gana el GP de San Marino, Francesco Bagnaia se acerca a Jorge Martín en el mundial". Márquez no aparece hasta el tercer párrafo, donde escriben lo siguiente: "Pero [tras el error de Martín] Bagnaia no aprovechó la oportunidad para ganar, porque en la confusión de la lluvia, Marc Márquez (Ducati Gresini), 9º en parrilla, tomó el control de la carrera por delante del italiano. Y tras su éxito en Aragón el pasado domingo, el futuro compañero de Bagnaia consiguió una victoria en la tierra de Valentino Rossi. Márquez rápidamente se puso en cabeza, hasta estar más de tres segundos por delante, en la línea de meta, del dúo oficial de Ducati, Bagnaia - Bastianini".

En otro artículo de pago, publicaron que la lluvia barajó las cartas en Misano, de donde Márquez, según L'Equipe, sale aún pudiendo soñar con el título".

La Gazzetta dello Sport (Italia): "Márquez baila bajo las nubes"

Como siempre en Italia, no faltaron las frases creativas para narrar la victoria de Márquez en Misano. Así decía la crónica: "Marc Márquez pintó su obra maestra en el momento clave de la carrera: con la pista mojada trazó magníficas trayectorias, subió del quinto al primer puessto de la carrera y marcó el ritmo. Era el ritmo de la victoria, la segunda consecutiva, y también significativa para el campeonato: Marc es ahora tercero en el Mundial, a 53 puntos de Martin y 46 de Bagnaia. Una brecha grande, pero a falta de siete carreras, muchas de ellas en el este húmedo y lluvioso, no es insalvable".

En las valoraciones de la carrera, de pago, no dudaron en dar al "Fenomeno" Marquez la mayor puntuación, un 10.

TNT Sports (Gran Bretaña)

La cadena dueña de los derechos de retransmisión en Reino Unido, TNT Sports, publicó su crónica mediante Eurosport en su web, en la que narró: "Tras años de espera para conseguir una victoria en MotoGP, Marc Márquez ha conseguido dos en rápida sucesión: después de su triunfo en Aragón en la carrera anterior, el español acabó por delante de su rival por el título 'Pecco' Bagnaia en segundo lugar y Enea Bastianini en tercer lugar".

Luego, eligieron a Márquez como piloto del día, escribiendo: "Han sido dos fines de semana maravillosos para Marc Márquez. Desde conseguir su primera victoria de redención en su país natal en Aragón después de una sequía de 1043 días, hasta vencer al actual campeón en San Marino, Márquez ha demostrado sin duda que todavía tiene lo que hace falta".

"A pesar de sufrir un accidente en la clasificación que le situó en novena posición de salida, Márquez consiguió recuperar tres puestos en la primera vuelta. Después aprovechó la lluvia y el caos para adelantar a Bagnaia y ponerse en cabeza, acelerando y demostrando sus habilidades en unas condiciones difíciles".

"En una carrera en la que muchos pilotos cometieron errores cruciales, Márquez se recuperó y consiguió dos victorias consecutivas en MotoGP. Sus tres triunfos en los dos últimos fines de semana lo han catapultado directamente a la lucha por el título, quedándose a solo 46 puntos de Bagnaia en la clasificación".

A Bola (Portugal): "Márquez, el gran vencedor del GP de San Marino

Fiel a su estilo, el diario portugués no fue muy interpretativo ni lanzó grandes elogios al ganador. La crónica de la carrera la titularon, más allá de la mención a su piloto Miguel Oliveira, con un "Márquez gana por segunda vez", y en el primer párrafo se encargaron de simplemente resumir: "Marc Márquez es el gran vencedor del Gran Premio de San Marino. En la decimotercera carrera del calendario de MotoGP, el español de Gresini ganó el duelo con Francesco Bagnaia (Ducati) y salió victorioso del circuito de Misano, en una carrera en la que Miguel Oliveira (Trackhouse) finalizó en la 11ª posición. Segunda victoria consecutiva de Márquez, tras ganar el GP de Aragón".

Sobre la remontada de Márquez, el único comentario fue: "A falta de 20 vueltas para el final, Márquez aceleró, adelantó a Bagnaia y ya no abandonó el liderato, aumentando poco a poco su ventaja sobre el italiano hasta el final de la carrera".