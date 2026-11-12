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MotoGP GP de Qatar

Dixon y su caída en Qatar nada más empezar: "Me dio mucha vergüenza, pedí perdón a Alberto Puig"

Tras unas pocas curvas en Losail, Jake Dixon sufrió una caída con la Honda. Pero el piloto inglés, sustituto de Mir, fue mejorando y consiguió sus primeros puntos en MotoGP.

Gerald Dirnbeck Germán Garcia Casanova

Publicado: 12 nov 2026, 15:56

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Jake Dixon tuvo la oportunidad inesperada de disputar otra carrera de MotoGP. En 2021, el británico ya corrió en Silverstone y Aragón como piloto suplente en el equipo satélite de Yamaha, Petronas SRT. En aquella ocasión no sumó ningún punto. Ahora, en el Gran Premio de Qatar, el inglés sustituyó en el equipo oficial de Honda a Joan Mir, cuyo intento de regreso en Malasia fracasó debido a nuevos episodios de mareos.

Honda tuvo que decidir a última hora entre dos británicos. También se pidió a Cal Crutchlow que viajara a Doha, ya fuera para correr o para asumir otras tareas. Finalmente, la elección recayó en Dixon, y Crutchlow apoyó a su compatriota con consejos y recomendaciones en el box.

La Honda RC213V de MotoGP le resultaba completamente desconocida a Dixon. Así, la primera sesión de entrenamientos libres del viernes no empezó nada bien para él, ya que se cayó en su primera vuelta rápida.

"Sinceramente, no sabría decir qué pasó allí", dijo Dixon sobre lo ocurrido. "Digamos que fue interesante: un momento intenso y luego la caída. Luego me dio tanta vergüenza que, literalmente…Tuve que volver corriendo hasta donde estaba Alberto [Puig, team manager], después de que él me hubiera dicho expresamente que no me cayera. Entré al box y le dije: 'Lo siento muchísimo'".

"Y sobre todo me disculpé ante los chicos, porque con eso les cargué con un montón de trabajo", siguió un Dixon que continuó los entrenamientos con la segunda moto y acabó a 3,1 segundos de la cabeza. "El equipo me ha ayudado muchísimo entre sesiones, simplemente para entender cómo hay que pilotar esta moto. Puede parecer trivial, pero se trata de en qué marcha hay que estar y cómo utilizarla".

"Lo ven claramente en los datos: en comparación con los demás, acelero demasiado pronto. Así que tengo que retrasar un poco el momento de hacerlo. Literalmente, son detalles así. O no utilizar el freno delantero en algunas curvas, en las que los demás pilotos prescinden de él y yo aún frenaba, precisamente para aprovechar la velocidad en la curva. Así que se trata, sobre todo, de confianza", indicó el viernes.

Notable mejora a lo largo del fin de semana

Dixon logró mejorar notablemente y, tras la Práctica del viernes, se situó 'solo' a 1,9 segundos del líder y a tan solo dos décimas de su compañero de marca, Diogo Moreira, del equipo LCR. El inglés describió la RC213V como una moto "realmente buena", pero le faltaba la experiencia necesaria para poder hacer afirmaciones concretas sobre ella. Dejó que fueran los ingenieros quienes trabajaran en la puesta a punto.

En la Q1, se quedó a siete décimas del mejor tiempo de Fermín Aldeguer (Gresini). Su compañero de equipo, Luca Marini, fue solo tres décimas más rápido. Fue un resultado aceptable.

Jake Dixon

Foto de: Gold & Goose Photography/Getty Images

"He demostrado que tengo velocidad a una vuelta, y eso prácticamente sin ningún tiempo de preparación significativo sobre la moto. ¿Cuánto ha sido, 1,6 segundos por detrás de la pole? Y al final han pulverizado el récord del circuito. Quizás me faltó un segundo para llegar a la antigua marca. Estoy satisfecho con todos estos pequeños detalles, pero el piloto que hay en mí, por supuesto, quiere más", dijo.

Se le quemaron los neumáticos en la sprint

Sin embargo, la carrera al sprint fue otra historia. "Simplemente quemé los neumáticos", detalló al término de la jornada del sábado. "Aún no sé cómo dosificar las fuerzas, cómo elaborar las estrategias".

"Pude mantenerme a la altura de Marini, Franco Morbidelli y Maverick Viñales durante más de la mitad de la carrera, lo cual estuvo bien. Pero luego tuve problemas con los neumáticos y, básicamente, no hice más que ir cayendo posiciones. Veo lo que hacen ellos, pero llevarlo a la práctica yo mismo… Necesito más tiempo. Si fuera piloto titular aquí, habría ciertas cosas que me gustaría cambiar en la moto, como la posición del asiento".

Jake Dixon en duelo con Maverick Viñales

Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Dixon cruzó la meta en 16ª y última posición, con 19 segundos de desventaja. Para la carrera larga del domingo, se propuso mantenerse más tiempo a la altura del grupo y, al menos, seguir el ritmo en la parte trasera del pelotón. Tras la primera vuelta, incluso se situó por delante de Maverick Viñales y Franco Morbidelli. Sin embargo, en la tercera vuelta, cometió un error en la curva 1, se salió de la pista y estuvo a punto de acabar en la grava.

Esto le hizo caer hasta el final del grupo y perder el contacto. Al cruzar la línea de meta, le separaban siete segundos de quienes tenía delante. Aunque Dixon quedó último, a 28 segundos del líder, sumó dos puntos al terminar 14º.

"Súper contento", afirmó sobre su carrera. "No podría haber soñado con que saliera aún mejor. Y como me dijo Santi [Hernández, jefe técnico]: este fin de semana has dado 74 vueltas".

En el fondo, fue una jornada completa de test. Una experiencia que también puede ayudar a Dixon el año que viene en el Mundial de Superbikes, cuando este campeonato cambie a neumáticos Michelin. Dixon calificó todo el fin de semana en Qatar como una experiencia "magnífica".

"El equipo ha estado sencillamente fantástico. Todos son súper, súper simpáticos. Incluso Alberto: por fuera siempre se muestra muy duro, pero en el fondo tiene un corazón tierno. Es un tipo realmente estupendo, por el que siento un enorme respeto. Es una locura la cantidad de campeones del mundo con los que ha trabajado ya. En resumen: simplemente un equipo fantástico".

Crutchlow valora la actuación de Dixon

Crutchlow también vivió con emoción la carrera desde el box de HRC, y valoró el rendimiento de Dixon. Aparte de la caída en la FP1, no cometió ningún otro error grave, salvo aquel pequeño desliz en la carrera.

"Cal me dijo: 'Dime un solo piloto de entre todos esos que se subiera a tu moto, una Superbike, y lograra lo que tú has demostrado este fin de semana'. Dijo que ninguno de ellos lo conseguiría", explica Dixon. "Y añadió: 'Eso es precisamente lo que tienes que tener presente'. Y él lo sabe bien, al fin y al cabo, ha pilotado esa moto este año. Entiende perfectamente la situación".

Cal Crutchlow apoyó a su compatriota con consejos

Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Qatar podría haber sido el tercer y último fin de semana de carrera de Dixon en MotoGP, a menos que el año que viene le llamen de nuevo por sorpresa para que sustituya a algún piloto.

Normalmente, Honda recurre a los pilotos de pruebas, Takaaki Nakagami y Aleix Espargaró. Actualmente, el japonés se está recuperando de una lesión, y el español de una operación. Por eso le dieron la oportunidad a Dixon, que es consciente de que quizá haya pilotado una MotoGP por última vez.

"Cuando hice la vuelta de regreso al final, pensé: 'Quizá esta haya sido tu última vez'. Por eso quise disfrutar al máximo de ese momento, porque quién sabe si se repetirá. Y, sobre todo, me he demostrado a mí mismo que podría rodar entre los primeros si tuviera el tiempo necesario. Simplemente lo siento. Sé que es fácil decirlo, pero en lo más profundo de mi corazón creo firmemente en ello".

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