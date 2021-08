Maverick Viñales-Yamaha: una historia de luces y sombras

Viñales llegó a Yamaha para la temporada 2017, después de haber causado sensación en sus dos primeros años en la categoría reina con Suzuki, en la que ganó su primera carrera de MotoGP en Silverstone en 2016.

Fichado como la promesa de futuro que podría ocupar el lugar de Jorge Lorenzo y actuar como salvaguarda del futuro de Yamaha una vez que Valentino Rossi colgara definitivamente el casco, cuatro años y medio de tensiones han llegado a su fin en amargas circunstancias.

Esta es una línea de tiempo de cómo evolucionó y se deterioró la relación Viñales/Yamaha entre 2016 y 2021.

19 de mayo de 2016 - Viñales firma un contrato de dos años con Yamaha

Maverick Viñales y Valentino Rossi en 2016

"Con gran placer, Yamaha ha anunciado el fichaje de Maverick Viñales"

En la víspera del Gran Premio de Italia de 2016, Yamaha anunció finalmente que había fichado a Viñales con un contrato de dos años a partir de 2017.

Jorge Lorenzo ya había fichado por Ducati y Viñales llevaba tiempo vinculado a Yamaha, aunque el joven piloto español estaba profundamente dividido entre unirse a la escuadra oficial de Yamaha o seguir en Suzuki.

Tras haber sido llevado a MotoGP en 2015 por Suzuki después de solo un año en Moto2, Viñales era la promesa más apetecible del paddock en 2016, un estatus que solo fue impulsado por su primer podio de MotoGP en Le Mans, solo dos semanas antes de su firma con Yamaha.

En ese momento, Viñales dijo sobre su acuerdo con Yamaha: "Finalmente decidí moverme, ir a la fábrica de Yamaha. Y creo que es una parte realmente importante de mi carrera, porque voy a crecer mucho".

"Por último, estoy muy agradecido a Suzuki porque confían mucho en mí y tratan de darme la mejor moto que pueden. Han hecho un gran trabajo".

16 de noviembre de 2016 - Viñales encabeza el primer test oficial de MotoGP como piloto de Yamaha

Maverick Viñales en el test de Valencia

El test de Valencia de finales de 2016 fue la primera oportunidad que tuvo el mundo de ver a Maverick Viñales con una Yamaha oficial.

Aunque ya no era un novato, Viñales impresionó enormemente después de liderar el test de dos días con su M1 con una ventaja de 0,196 segundos sobre el actual campeón del mundo, Marc Márquez con la Honda.

El primer puesto en los test se convertiría en un tema habitual para Viñales en Yamaha y tras haber ganado un gran premio en 2016 en Silverstone, el hecho de que Viñales se situara en lo más alto del test de Valencia en su primera salida con el equipo no hizo más que justificar la decisión de Yamaha de ficharlo.

16 de marzo de 2017 - Viñales gana en su debut con Yamaha en Qatar

Maverick Viñales en el GP de Qatar 2017

"Me sentí tan fuerte como muestra el resultado", declaró el español en un complicado fin de semana de apertura del GP de Qatar, que tuvo su clasificación cancelada debido a la lluvia en el desierto y a la falta de drenaje.

Sin embargo, Viñales encabezó las sesiones de entrenamientos y comenzó su primera temporada con Yamaha con fuerza, lo que le valió la pole, que convertiría en victoria en su debut tras una intensa carrera con el piloto de Ducati, Andrea Dovizioso, y su compañero de equipo, Valentino Rossi.

Viñales ganó la siguiente prueba en Argentina y se impuso a Rossi en un emocionante GP de Francia en mayo, sumando su tercera victoria en cinco carreras.

Pero sus esperanzas de título se desmoronaron a lo largo de la campaña de 2017, ya que la M1 demostró ser inconsistente, y Viñales solo consiguió cuatro podios más en su camino hacia el tercer puesto de la clasificación, ya que Yamaha llegó a una situación desesperada a la última ronda, en la que tanto Viñales como Rossi corrieron con la versión del 2016 de la M1.

24 de enero de 2018 - Viñales firma un nuevo contrato de dos años con Yamaha

Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing

"Me siento muy bien dentro del equipo".

A pesar de que su temporada de debut en Yamaha pasó de ser un sueño a una pesadilla, ya que la M1 de 2017 se mostró inconsistente, todo estaba bien de cara a comenzar 2018.

De hecho, la relación entre ambas partes parecía tan buena que Viñales firmó un nuevo contrato de dos años para cubrir 2019 y 2020 antes de que comenzaran los test de pretemporada de ese 2018.

"Siento sobre todo el deseo de ganar, que es algo con lo que me identifico y que quiero", dijo Viñales en su momento tras firmar su nuevo contrato.

"Hacemos una buena pareja y será especial para ambos".

"Así que gracias a Yamaha, porque ha hecho realidad mis sueños. A ver si esta temporada podemos repetirlo".

La temporada 2018, sin embargo, resultaría aún más difícil para Viñales.

16 de octubre de 2018 - Las grietas en la relación entre Viñales y Yamaha comienzan a aparecer

Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing

"Por mi parte, me sentí un poco olvidado".

En las nueve primeras carreras, Viñales solo consiguió tres podios con una M1 que parecía haber dado un paso atrás respecto a su ya inconsistente predecesora, todo ello mientras Johann Zarco, del Tech3, era generalmente más fuerte que la pareja de fábrica de Yamaha con su M1 de 2016 en las primeras rondas.

Viñales intentó adaptar su M1 a la forma en que Zarco pilotaba la suya, probando una nueva posición del asiento en los test de Barcelona, pero descubrió que la Yamaha de 2018 no funcionaba con esta configuración.

La explosión de la campaña 2018 de Yamaha llegó en Austria, cuando la marca japonesa se disculpó públicamente con ambos pilotos tras clasificarse 11º y 14º. Mientras que Rossi se recuperó hasta la sexta posición, Viñales se deslizó hasta la 12ª posición en la carrera.

Dentro del garaje de Viñales, su relación con el jefe de ingenieros (Ramón Forcada) se estaba deteriorando y la frustración estalló en la última parte de la temporada, durante el fin de semana de Tailandia, cuando Viñales apuntó a la dirección de Yamaha por su manejo de la situación.

"Tenemos que ser pacientes y esperar que Yamaha vuelva a ser competitiva", dijo Viñales a Sky Italia.

"Tengo dos años más de contrato y debo tener fe. Ni [el jefe del equipo] Lin [Jarvis] ni [el director del equipo, Massimo] Meregalli han gestionado la situación actual de la mejor manera".

"Por mi parte, me he sentido un poco olvidado. Es importante sentir que somos un equipo, y eso es algo que he echado en falta. Me hubiera gustado recibir un abrazo en algún momento; habría estado bien".

"Es importante dar abrazos no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando van mal, para sentirse un poco mejor".

Viñales conseguiría en Australia la primera victoria de Yamaha en más de un año para situarse cuarto en la clasificación, mientras que para 2019 se reencontraría con su jefe de equipo ganador del título de Moto3, Esteban García.

28 de enero de 2020 - Viñales firma un nuevo contrato de dos años con Yamaha

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

"No había razones para no seguir con Yamaha", declaró el español en aquel momento.

La temporada 2019 comenzó de manera difícil para Viñales, ya que continuó luchando con la falta de ritmo en las primeras carreras con la carga completa de combustible.

Pero una victoria en el GP de Holanda –habiendo anotado un tercero en España antes de ese momento– le llevaría a conseguir otra victoria en Malasia; habiendo luchado hasta una caída en la última vuelta por la victoria en Australia, terminando el año tercero en la clasificación.

Durante el invierno, Viñales recibió el interés de Ducati para unirse a la marca en 2021, pero finalmente decidió quedarse con Yamaha tras firmar un nuevo contrato de dos años a principios de 2020.

Aunque Viñales se mostró entusiasmado con el nuevo acuerdo en los comunicados de prensa, admitió a principios de 2021 que una nueva oferta de un acuerdo de dos años de Yamaha fue una sorpresa.

"Creo que tengo una muy buena relación con Yamaha Japón", dijo Viñales en Assen en junio.

"Creo que son geniales, con el presidente, los chicos de todas estas cosas. Ponen mucho entusiasmo y valor [en mí], así que estaba bastante... cuando me firmaron de nuevo en 2020, estaba como '¿qué?', porque no podía dar mi máximo. Le dije al equipo que no iba a renunciar y no sabía por qué no era capaz de dar ese máximo".

"Y me volvieron a renovar por dos años más, y en el punto en el que estoy ahora, no entiendo por qué".

22 de noviembre de 2020 - Las frustraciones de Viñales llegan con más fuerza

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

"Ha sido un desastre total, la peor temporada de mi carrera".

A pesar de haber ganado la mitad de las 14 carreras de la campaña de 2020, afectada por el COVID, el año pasado fue un desastre total para Yamaha.

En la pretemporada eligió ir en una dirección con su M1 con la que Viñales y Fabio Quartararo no estaban contentos, algo que perseguiría a los japoneses a lo largo de todo 2020, a través de un rendimiento tremendamente inconsistente.

Sus problemas de rendimiento solo se vieron obstaculizados cuando se vieron obligados a retirar dos motores de la asignación de cada piloto debido al uso de válvulas ilegales después del GP de España.

Como uno de los motores se rompió durante el primer fin de semana del GP de España, Viñales tendría que completar la temporada con solo dos motores, pero al final tuvo que superar su asignación en Valencia, lo que le supuso una sanción.

Para que sus motores duraran, Yamaha tuvo que reducir las revoluciones, haciendo que una moto ya lenta lo fuera aún más en línea recta. Viñales continuó luchando en las primeras vueltas de las carreras, mientras que la falta de agarre trasero le acosaba constantemente.

Viñales solo ganó una vez, en el GP de Emilia Romagna, cuando se benefició de una caída de última hora del antiguo líder, Francesco Bagnaia, y solo consiguió otros dos podios antes de terminar sexto en la clasificación.

"[Intento mantener] algo positivo dentro de mí, pero obviamente ha sido una temporada totalmente desastrosa, la peor de mi carrera", dijo Viñales al concluir el año.

"Así que es difícil de creer. De todos modos, ahora es el momento de volver a casa, mantener la calma y son los demás los que tienen que preocuparse".

15 de febrero de 2021 - Yamaha muestra su apoyo a Viñales

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

"Creo en él más que en sí mismo".

Yamaha hizo grandes promesas durante el invierno de 2020/2021 mientras se ponía a trabajar para rectificar los problemas que plagaron su temporada 2020.

Cuando Viñales comenzó su nuevo ciclo de contrato, no había absolutamente ninguna señal de lo que iba a venir, con la dirección de Yamaha lanzando públicamente su apoyo al español.

"Es cierto que a veces veo que Maverick tiene la victoria en los ojos, pero es fácil que pierda ese fuego", dijo el director del equipo Massimo Meregalli en la presentación del equipo Yamaha.

"Y cuando digo que siento y que creo en él más que en sí mismo, es porque puedo ver cómo afronta las carreras y también cómo puede afrontar otras. Seguro que podemos darle nuestro apoyo para intentar ayudarle a ser más estable en su comportamiento".

Viñales incluso consideró que su entorno era positivo para él, señalando: "Seguro que pueden culparme, como a veces yo culpo a Yamaha. Podemos hacerlo porque no somos perfectos en cada carrera y cada día".

"Para mí, significa todo que el equipo que tengo me cubra las espaldas, me empuje, me apoye, esto es lo que necesito en realidad para dar todo mi potencial para sacar todo mi talento".

Pero esas sensaciones positivas no durarían mucho.

3 de junio de 2021 - El cambio de jefe de equipo inicia el camino de Viñales hacia su salida de Yamaha

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

"Decir 'adiós' a uno de nuestros compañeros es siempre un momento triste".

En la víspera del Gran Premio de Cataluña de junio, Yamaha anunció que había cambiado al jefe de equipo de Viñales, Esteban García, por su ex aliado con Rossi, Silvano Galbusera.

Después de una contundente victoria en la noche de apertura de la temporada en Qatar, posiblemente su mejor carrera, la forma de Viñales bajó en las siguientes rondas y no se acercó al podio, mientras su compañero de equipo (Quartararo) ganó tres veces.

Los viejos problemas de Viñales de falta de agarre trasero en las carreras se materializaron de nuevo y Yamaha trató de ayudarle trayendo a Galbusera.

Aunque se dijo que este movimiento fue de mutuo acuerdo, se entiende que la sustitución de García –amigo cercano de Viñales– solo aumentó la tensión en el garaje de Yamaha entre la dirección del equipo y el español.

Viñales terminó el GP de Cataluña en quinta posición, pero lo peor estaba por llegar.

20 de junio de 2021 - Viñales arremete contra Yamaha tras el peor fin de semana de su historia en Alemania

Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing

"Esto empieza a parecer una falta de respeto", afirmó.

Mientras Quartararo luchaba por la primera fila y terminaba en el podio en Alemania, Viñales alcanzó el punto más bajo de su carrera al clasificarse en el puesto 21º y terminar la carrera en el 19º y último.

Viñales no supo explicar los problemas de agarre trasero que le persiguieron una vez más, y clavó el cuchillo en Yamaha por la respuesta a sus problemas, señalando que nadie había sido capaz de ofrecerle ninguna solución.

"Cada piloto tiene que tener su propia puesta a punto, no puede ser que lleve dos años utilizando la puesta a punto de mi rival", dijo.

"Cada piloto tiene su estilo y cada día me están enseñando a pilotar: a agarrar el freno, soltar el freno, abrir el acelerador, cerrar el acelerador".

"Tengo que ser paciente, no quiero utilizar la configuración de Fabio porque no conduzco como él y eso no me sirve. No estoy aquí para tomar datos ni para ser un piloto de pruebas. Esto empieza a parecer una falta de respeto".

"Es un constante 'no sé' [del equipo]. Lo que más me frustra es no tener respuestas de por qué no tengo agarre", declaró.

27 de junio de 2021 - Los rumores de salida surgen cuando Viñales vuelve al podio de Assen

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

"Seguro que me he rendido muchas veces".

Antes del GP de Holanda, Viñales admitió que la situación dentro de Yamaha en 2021 le llevó a "rendirse muchas veces", ya que las respuestas a sus problemas nunca llegaron.

Tras afirmar después de Alemania que utilizaría los reglajes de Quartararo en Assen, Viñales encabezó la clasificación y terminó segundo por detrás de su compañero con una moto que, según afirma, no cambió en comparación con la M1 que pilotó la semana anterior en Alemania.

Antes de la carrera del domingo, a Viñales se le relacionó con un sorprendente traspaso a Aprilia para 2022, ya que buscaba romper su actual contrato con Yamaha un año antes. Después de su desgracia en Alemania, se entiende que no hubo ninguna garantía de que Viñales fuera a alinearse en la parrilla de Assen.

Viñales rechazó estos rumores, pero después de la carrera de Assen en el parc ferme, en el podio y en la imagen del equipo Yamaha, quedó claro que la relación entre ambas partes se había deteriorado irremediablemente.

Las celebraciones de Viñales fueron apagadas, se negó a abrazarse con el jefe de Yamaha, Meregalli, y en la foto de equipo posterior a la carrera se sentó encima de su M1 con una expresión tosca en su rostro, mientras unas gafas de sol le cubrían los ojos.

28 de junio de 2021 - Viñales abandona Yamaha

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

"Con tristeza, diremos adiós a Maverick"

A pesar de los rumores desmentidos durante el fin de semana de Assen, el lunes después de la carrera, Yamaha anunció que terminaría el contrato de Viñales una temporada antes de lo previsto.

Lo significativo de este anuncio fue el hecho de mencionar que esta decisión se tomó a petición del propio piloto.

El diálogo expresado en el comunicado de prensa oficial fue cordial y respetuoso, lo que contrasta con algunas de las palabras utilizadas por Viñales antes del anuncio.

Sin embargo, este no sería el final de la historia, ya que esta daría un giro inesperado en Red Bull Ring.

12 de agosto de 2021 - Viñales es suspendido por Yamaha

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Las esperanzas de un final pacífico de la relación entre Viñales y Yamaha se desvanecieron entre el GP de Estiria y el de Austria.

El jueves antes del GP de Austria, Yamaha anunció que había suspendido a Viñales y le había retirado de la segunda carrera en el Red Bull Ring por lo que llamó un "funcionamiento irregular inexplicable de la moto", durante el GP de Estiria.

Vinales intentó dañar deliberadamente el motor de su M1 en las últimas vueltas de la carrera de Estiria al acelerar en exceso sabiendo que había un problema, algo que fue captado por la telemetría y por las cámaras de Dorna Sports.

Todo esto ocurrió mientras Viñales luchaba con diversos contratiempos desde el principio de la carrera. Tras una bandera roja por un incidente entre Dani Pedrosa y Lorenzo Savadori, Viñales se vio obligado a reanudar el evento desde el pit lane cuando su moto se paró en la parrilla.

A partir de ahí, Viñales no consiguió remontar y finalmente terminó en boxes. El sábado del GP de Austria, Viñales se disculpó públicamente con Yamaha por sus acciones, achacándolas a la creciente frustración por la situación en la carrera y en general.

Pero el daño estaba hecho.

18 de agosto de 2021 - Viñales, al banquillo en Silverstone

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Según desveló Motorsport.com, Yamaha no permitiría a Viñales correr en el Gran Premio de Gran Bretaña del próximo fin de semana en Silverstone.

Tras su suspensión antes del GP de Austria, Yamaha dijo que decidiría sobre la futura participación de Viñales tras nuevas conversaciones al respecto.

En el momento de la noticia de Motorsport.com, solo era seguro que Viñales –que ahora ha firmado con Aprilia para 2022– no correría en Silverstone, con el piloto de pruebas de Yamaha, Cal Crutchlow, ocupando su lugar.

20 de agosto de 2021 - Yamaha despide a Viñales con efecto inmediato

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

"Se ha llegado a una decisión 'mutua".

El viernes, Yamaha anunció que se separaba de Viñales con efecto inmediato, poniendo fin a la etapa del español en la marca japonesa en terribles circunstancias.

Yamaha afirmó en su comunicado que la decisión de poner fin a su asociación con Viñales fue "mutua", pero la realidad es más bien que Yamaha ya no confía en que el piloto cumpla con sus obligaciones hasta el final de la temporada después de lo ocurrido en el GP de Estiria.

Viñales es ahora libre de hacer lo que quiera, lo que podría implicar pilotar una Aprilia en 2021 antes de que comience su contrato de 2022 si así lo desea la marca italiana.

Yamaha aún no ha determinado quién sustituirá a Viñales para las últimas rondas. Aunque el piloto de pruebas Crutchlow es el reserva oficial, su contrato estipula que puede rechazar las ofertas de sustitución si no quiere hacerlas.

Fichado por Yamaha en 2016 como su futura estrella y heredero del trono de Rossi en el equipo, la ironía de toda esta saga es que Rossi ha durado más que Viñaales en Yamaha, incluso cuando se acerca su retirada.