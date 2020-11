Maverick Viñales fue el elegido por Yamaha en 2016 para ocupar la plaza de Jorge Lorenzo cuando el balear decidió marcharse a Ducati. El catalán brilló con luz propia en su debut liderando las dos jornadas de test en Valencia. Lo mismo ocurrió en las dos primeras carreras, ganadas con autoridad.

Sin embargo, a partir de ese momento las cosas se fueron torciendo paulatinamente y el piloto de Roses (Girona) nunca ha estado en posición de pelear por el campeonato.

"Ojalá me dieran la moto de 2016, para mí es la mejor moto que he pilotado en mi vida", soltó Viñales en Portimao. "El error nuestro fue cambiar esa moto. Hicieras lo que hicieras estabas ahí, me acuerdo que me fui a Malasia a hacer un test privado y en 10 vueltas ya volaba. Ha sido un cúmulo de todo que hemos ido arrastrando y nos ha traído a esto de ahora".

Los pilotos de Yamaha coinciden en sus quejas sobre la moto de 2020 y Quartararo –que ha dicho abiertamente que la versión de 2019 era mejor– desveló en Valencia que iba reunirse con la marca para pedir qué moto quiere en 2021.

"No sé qué ha pedido ni lo que quiere, la moto de 2019 no es suficiente para ganar a Márquez. La moto de este año es mejor que la de 2019 si hay agarre. Si no hay agarre es donde sufrimos más, hay que trabajar en la goma trasera, eso es muy importante. El agarre es básico para todo, frenar, acelerar, ¡todo!, sin agarre se pierde el ADN de Yamaha".

Viñales está entre los seis pilotos que se jugarán el subcampeonato este fin de semana.

“No pienso en el campeonato, pienso en la carrera. Es un circuito que me gusta y trataré de hacerlo lo mejor posible. Para ser segundo del Mundial hay que salir a ganar la carrera y dar el máximo, esa es mi mentalidad y con la que afronto el fin de semana”.

Al #12 le pidieron que pusiera una nota a su curso 2020.

“Me pondría un 4 o un 3 (suspenso). Realmente ha sido un desastre la temporada. A parte de Jerez, que nos equivocamos con los neumáticos y no pudimos luchar por la victoria, en mi vida había luchado por acabar el 10. Esta temporada ha sido un antes y un después. Seguir así es difícil, no entiendes pasar de ganar un día a ser el 10º al siguiente. Ahora tenemos que ganar grip trasero y que en 2022 traigan la moto que quieran, pero ahora lo más importante es mejorar la actual moto para el año próximo”.

Las fotos del primer test de Viñales con Yamaha