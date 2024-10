Viñales, echando la vista atrás: "Lo de Austin fue un milagro"

A falta de cuatro grandes premios para el final de la temporada 2024 de MotoGP, Maverick Viñales sigue siendo el único piloto de la parrilla que ha podido ganar a las Ducati este año. El piloto de Roses completó un fin de semana perfecto en Austin, en el GP de las Américas, para llevarse tanto la carrera al sprint como la prueba larga del domingo.

Pero más allá de eso, los de Borgo Panigale han dominado la categoría reina este año. Si no han vencido Pecco Bagnaia (8 veces los domingos), Jorge Martín o Enea Bastianini con la GP24, ha sido Marc Márquez quien ha tomado el relevo con la GP23. Y mientras tanto, Viñales se ha visto relegado a hacer lo que ha podido con una Aprilia venida a menos, que ha sufrido durante el año, y que según Aleix Espargaró se ha estancado e incluso ha dado un paso atrás, mientras que sus rivales han seguido mejorando.

Otro ejemplo de sufrimiento fue el pasado Gran Premio de Japón. Viñales hizo maravillas para poner a la RS-GP en primera fila de parrilla, tras clasificarse tercero. Pero las carreras fueron totalmente distintas: en la sprint fue noveno, mientras que en la carrera dominical acabó yéndose al suelo, algo que el español no acostumbra a hacer cuando más puntos se reparten.

Empezando con su análisis, el de Roses quiso ser optimista sobre que no tenía Motegi marcado en rojo en el campeonato, pero no ocultó que lo de la Q2 fue algo fuera de lo normal con una moto con la que no ha dejado de sufrir: "De todas las carreras que hay en la gira asiática, sé que Mandalika y Phillip Island son la oportunidad [de hacerlo bien]. Hay que intentar olvidar esta carrera lo más rápido posible y concentrarse en la siguiente. No hay mucho que decir del fin de semana. No sé ni cómo lo hice para poner la moto en primera fila de parrilla, y luego hemos vuelto a la sensación normal del finde. Sufriendo, y sobre todo siendo difícil defenderse. Fabio Di Giannantonio me ha pasado que parecía que iba parado".

"Así que me voy a quedar con la sensación del sábado, cuando pude exprimir la moto al máximo. Y volvemos a Phillip Island. Sé perfectamente que mis dos oportunidades son estas. Intentaremos estar perfectos en Australia. En Mandalika dejamos pasar una buena oportunidad", siguió.

Viñales explicó por qué la próxima cita del calendario pudo ser buena para él: "Es un asfalto nuevo, y es un circuito en el que la moto tampoco cuenta mucho. Obviamente, sabemos que ahora mismo hay una marca que juega en otra categoría. Pero vamos a intentar estar ahí, a ver si realmente podemos".

Lo que es cierto es que Estados Unidos y aquel doblete de victorias queda muy atrás para Viñales. Massimo Rivola, CEO de los de Noale, llegó a decir que la Aprilia era la mejor moto. Tras el domingo de Japón, se lo recordaron a Viñales, que cree que su todavía jefe se dejó llevar por la euforia: "Es normal, la gente se emociona demasiado. En Austin conseguí lo que hice aquí el sábado, sacar de la chistera todo lo que tenía. La verdad es que mirándolo así, lo de Austin fue un milagro. Luego llegamos a Jerez y fue un desastre".

Sobre la caída, el #12 se resignó detallando lo ocurrido: "Iba todo el rato patinando de delante hasta que he perdido la moto, no podía hacer nada más. Es lo que hay". Y por último, Viñales comentó los problemas de frenos en Motegi: "Aquí pasa mucho que los frenos se calientan, se calientan... Y, sobre todo, detrás de las motos cuesta mucho pararte. Todo el rato le estás pidiendo muchísimo al freno delantero, y se calientan. Nosotros desde la segunda salida decidimos ir con los frenos más potentes que había. Es obvio. Tienes que dar mucha potencia y no te paras. Pasa de estar duro a hacer recorrido. Es normal, aquí le pides muchísimo", remachó.