Viñales: "Siempre salgo a ganar y cada vez es más realista conseguirlo"

Maverick Viñales volvió al podio en el Gran Premio de San Marino, logrando su tercer cajón en las cuatro última carreras para certificar que su objetivo de conseguir su primera victoria con Aprilia está cada vez más cerca, convirtiéndose así en el primer piloto de era MotoGP ganador con tres fabricantes diferentes.

Tras un fin de semana culminado de forma brillante, el piloto español fue de los que más trabajó durante el testo oficial MotoGP posterior, celebrado el martes y miércoles en el trazado adriático.

En total, Maverick completó 171 vueltas, casi 725 kilómetros, de los que más se mantuvo en pista. El de Aprilia marcó el segundo mejor tiempo en la primera sesión del martes, cuando dio 51 giros, fue octavo por la tarde, completando 45 vueltas más. El miércoles por la mañana, en la sesión más rápida del test, fue tercero tras 39 vueltas, cerrando el miércoles por la tarde, hasta última hora, su trabajo en pista con 36 vueltas más para ser el segundo más rápido. En la combinada de tiempos, el catalán marcó el tercer mejor registro (1.31.189).

Un trabajo completo y efectivo que, una vez más, inspira a pensar que la primera victoria está cada vez más cerca, quizá en Motorland la próxima semana.

"Siempre salgo a ganar, en todas las carreras, pero cada vez es más realista. Hemos trabajado mucho para las segundas mitades de carrera durante el test y hemos mejorado bastante, hemos dado un paso adelante muy claro, sobre todo en sensaciones y comodidad encima de la moto", señaló Mack.

Aprilia presentó varias novedades a sus pilotos en el test, sobre todo pensando en 2023.

"Estoy muy satisfecho por cómo están funcionando las cosas, muy contento de lo que nos espera en el futuro, he probado un chasis nuevo y otros elementos que van en la dirección de ayudarme a pilotar mejor la moto".

Aprilia está inmersa en la lucha por el Mundial de equipos, en el que es segunda a 25 puntos de Ducati, y de pilotos, con Aleix Espargaró a 33 del líder Fabio Quartararo. La aportación de Maverick está siendo vital en el primer apartado, mientras que el catalán siempre se ha mostrado partidario de ayudar a su compañero y amigo Aleix.

De cara al Gran Premio de Aragón, la próxima semana, Maverick cree que Espargaró tendrá una gran oportunidad en un circuito en el que siempre ha sido muy competitivo.

"Lo que tenemos que mejorar un poco es en la clasificación para poder salir desde más adelante. No creo que Aleix tenga ningún problema en Aragón, pero sí nos podemos ayudar, sobre todo en la recta de atrás que es muy larga y los rebufos te pueden hacer ganar casi dos décimas. De cara a la clasificación creo que sería muy inteligente hacer un poco de trabajo de equipo. En Aragón, si sales delante tienes media carrera ganada y será muy importante que Aleix recorte puntos a Fabio y tenemos que lograr que salga desde la primera fila de la parrilla", propone como estrategia.

Una ayuda que acabará ahí, ya que Maverick tiene claro que si tiene opción de ganar, lo intentará. "Por supuesto. Si tengo opción de ganar la carrera lo intentaré. En Misano la tuve y se me escapó al final, en Aragón creo que volveremos a tenerla y debemos mantenernos ahí hasta la última vuelta. Por supuesto vamos a intentar salir a ganar la carrera".

Para conseguir ese objetivo, el catalán debe mejorar en los finales de carrera, que es donde perdió sus opciones el domingo en Misano.

"Hemos analizado lo que nos pasó y fue muy parecido a lo sucedido en Assen (acabó 3º) y Silverstone (2º), realmente sentía que tenía más, pero me limitaba mucho la entrada a las curvas. Me bajó mucho el neumático y no podía entrar tan fuerte, intentaba acelerar más y patinaba. Es cuestión de conocer un poco más la moto y hacer más carreras", valoró.

Mientras Aleix Espargaró ha optado por mantener su moto "tal y como está porque funciona bien", centrándose en probar cosas para el año que viene, Maverick sí ha hecho test con algunas novedades para seguir creciendo con la Aprilia.

"Para este año hemos probado reglajes diferentes que me han ayudado mucho para poder frenar fuerte con el depósito lleno a principio de carrera. Estamos siendo fuertes en los inicios de carrera, pero lo que quiero ser un poco más, sobre todo para poder adelantar. También he probado cosas para mejorar la entrada a curva con goma usada, hemos trabajado mucho con la electrónica. De cara a 2023 hemos probado un chasis y aerodinámica, que no podemos usar este año porque ya hicimos la actualización reglamentaria. Pero el chasis sí podría, así que apretaremos fuerte para ver si lo podemos usar en Aragón, porque sería muy interesante empezar a hacerle kilómetros a la moto del próximo año".

De toda la parrilla de MotoGP, en 2022 Maverick es el único piloto que no ha sufrido ni una sola caída (ni en carrera ni en entrenamientos), una circunstancia, como poco, curiosa.

"Esto quiere decir que no voy al límite todavía, pero poco a poco", señala el de Aprilia, pese a que está ya habitualmente delante luchando por podios. "Tengo margen, pero quiero conocer bien la moto antes de llegar al límite. No quiero dar pasos atrás, solo quiero ir para adelante y poco a poco, cada fin de semana voy apretando un poquito más y llegará el día que me tocará ir por el suelo, eso está claro. Prefiero ir despacio en esa progresión, porque puedes dar un paso muy grande adelante, caerte y perder la confianza, y no quiero que pase eso. Tenemos oportunidades muy buenas en los circuitos que quedan y tenemos que estar en forma, concentrado y con confianza. No soy un piloto que acostumbre a caerse, pero de momento no he encontrado el límite de la moto, pero seguro que llegará el día que lo haga", zanjó el chico de la Costa Brava.

