A Viñales le gustaría un 'Ranch' como el de Rossi para pilotos españoles

Durante el Gran Premio de Catalunya, MotoGP anunció que el Circuit Parcmotor se uniría al programa Road to MotoGP, creado para ayudar a jóvenes pilotos de varios países a llegar al Mundial.

Parcmotor es un complejo de 800.000 m2 situado en Castellolì, cerca de Barcelona, que incluye un circuito de velocidad de 4,1 km, así como áreas de entrenamiento de motocross, pista de tierra y supermotard.

Alberto Puig, Team Manager del equipo Honda HRC en el Mundial de MotoGP, supervisó la creación del campus, que no se limita al entrenamiento, ya que se imparten cursos de inglés y español, formación en ingeniería y telemetría, así como apoyo psicológico para ayudar a los pilotos a dominar todos los aspectos de la competición.

Esta estructura es similar a la Academia de Pilotos VR46, el programa de jóvenes pilotos creado por Valentino Rossi, al que pertenecen Franco Morbidelli –ganador de tres grandes premios de MotoGP esta temporada y subcampeón del mundo– y Pecco Bagnaia.

Con motivo de las dos carreras en Misano, Rossi invitó a Maverick Viñales a visitar su rancho en Tavullia, donde los pilotos de su Academia tienen una pista y las infraestructuras para prepararse. El de Roses (Girona) quiere una instalación similar para los pilotos españoles.

"Fue increíble", comentó Viñales. "Es muy extraño que los pilotos españoles no tengan esto. Somos muchos en MotoGP y tenemos un gran nivel. A menudo estamos entre los diez primeros. Me gustaría algo así. No será fácil. En este momento estamos entrenando en Andorra. Nos gusta. Es bueno entrenar con los pilotos de MotoGP".

Las instalaciones en Andorra, donde residen muchos pilotos de MotoGP, están orientadas principalmente a los corredores que ya están en la categoría reina. Uno de ellos, Pol Espargaró, también cree que es importante crear un programa para las jóvenes promesas.

"Sería bueno tener una Academia, especialmente para los jóvenes", dijo el piloto de KTM. "[En MotoGP] ya sabemos más o menos cómo conducir! Entrenamos y es bueno hacerlo juntos en Andorra. Estamos progresando, como lo hace la VR46 en el Ranch. Junto a Marc [Márquez], mi hermano y otros pilotos, nos hemos involucrado en el Club RACC de Catalunya, que nos ha ayudado mucho. Estamos dónde estamos ahora gracias a ellos. Es muy importante, no para nosotros en particular, pero sí para los jóvenes. Lo que Valentino está haciendo con los que llegan a Moto3 es realmente beneficioso. Siempre estaré agradecido al RACC. Seguiré lo que están haciendo [en Parcmotor], es muy bueno".

Álex Rins, que también vive en Andorra, igualmente cree que es importante tener un lugar para entrenar.

"Es una gran ventaja tener una academia para entrenar a un alto nivel con los otros pilotos", explica. "Estamos haciendo muchos progresos. Entrenamos en Andorra con Maverick, con Pol con Tito [Rabat]. Es nuestra Academia, no es oficial, ¡pero eso es lo que hay! Los resultados no son malos, así que está bien".