Viñales: “Empiezo a entender que podemos ir muy rápido con la Aprilia”

En apenas su tercera carrera al manillar de la Aprilia desde que separó su camino del de Yamaha hace dos meses, el corredor español logró su primer top 10 de la temporada, al terminar octavo en la meta la carrera de MotoGP del Gran Premio de la Emilia Romagna.

Desde su tormentosa salida de Yamaha, Maverick Viñales ha podido hacer dos test y disputar dos grandes premios en la pista italiana, lo que seguramente le facilitó de alguna manera las cosas para poder ser más competitivo este pasado domingo, logrando llegar muy cerca de su experimentado compañero en Aprilia, Aleix Espargaró, que le superó por solo 139 milésimas.

“No tuve ocasión de pasar a Aleix, perdí demasiado tiempo detrás de Luca Marini y no llegué suficientemente rápido para intentarlo, aunque sinceramente no era lo que buscaba. No estoy centrado ni en él ni en ningún otro. Ahora mismo solo pienso en mis sensaciones, tengo que buscar el mejor compromiso con la moto porque siento que podemos llegar a tener un buen potencial”, explicó Maverick.

El de Aprilia entiende que las múltiples caídas que se produjeron durante la carrera propiciaron que lograra subir muchas posiciones en la clasificación final. Sin embargo, el catalán mostró un gran ritmo en la segunda parte de la carrera.

“Todavía no me siento cómodo con la moto y ya puedo ser el segundo o el tercero en vuelta rápida en una carrera. Estoy en un momento en el siento que no piloto fluido, pero puedo ir rápido y tengo mucha curiosidad por saber qué puedo hacer cuando me sienta cómodo”, apuntó.

Viñales salía 19º en parrilla, desde la séptima fila, algo que lógicamente le penalizó.

“Siempre es difícil cuando sales tan atrás, sobre todo la primera parte de la carrera, es complicado encontrar la trazada y poder adelantar, perdí mucho tiempo detrás de algunos pilotos”, esgrimió.

“Sin embargo, hicimos un cambio en la moto en el último momento y funcionó muy bien, utilizamos la carrera como un test y en la segunda parte pude girar en 1:32 medios, que es un tiempo muy bueno en las condiciones en las que se corrió”, apuntó Maverick, para quien lo más importante fue “acabar en el top 10 sin cometer ningún error”.

El de Aprilia espera “no tener que acostumbrarme a salir desde atrás”, y para ello se centrará en hacer una buena clasificación los sábados.

“Me falta conocer la moto y hacer una vuelta rápida, a la que lo consiga y me sienta a gusto, podremos empezar a pensar en hacer buenos resultados. Pero no me veo muy lejos de eso. Creo que tenemos mucho potencial porque sin ir cómodo en la moto ya vamos rápido”, valoró.

“Diría que estoy al 50%, no conozco la moto ni se dónde está el límite, tampoco el equipo me conoce a mí. A veces mejoramos en un aspecto pero empeoramos otro. Tenemos que encontrar el equilibrio para poder pilotar cómodo. Estoy lejos del 100%, pero los tiempos son competitivos, me falta muy poco y eso me hace estar confiado en el futuro”, zanjó el chico de Roses.

