Viñales: "Espero alguna mejora para las salidas antes de Misano"

Maverick Viñales no quiso, este domingo, ser tan duro con el sistema de salida de Aprilia como lo fue el sábado, pero para el español "es obligatorio" hoy en día hacer una buena salida para tener opciones de luchar por los primeros puestos, unos resultados que por ritmo tuvo en su mano pero que se le complicaron por quedar muy retrasado tras apagarse el semáforo.

"No ha cambiado nada respecto al sábado, hemos rodado igual, simplemente está claro que en condiciones de carrera todo es muchísimo más complicado. Ha costado mucho controlar las gomas, han bajado el rendimiento muy pronto y siguiendo a otros pilotos ya sabemos que el neumático delantero se calienta y es difícil porque la presión se dispara", resumió Maverick su carrera.

Mientras el sábado, en la sprint, el de Aprilia se quedó clavado en la salida y fue engullido por la trifulca de la primera curva, este domingo ha logrado salir un poco mejor, pero tampoco ha podido evitar irse a décima posición.

"Hoy no he tenido tanto problema como ayer con el embrague, pero no es suficiente. La verdad es que es algo que se debe mejorar, al menos tenemos que conseguir salir igual que los demás, ese aspecto tenemos que mejorarlo claramente porque estamos muy atrás en eso. No queda más remedio que esperar y a ver si antes de Misano podemos tener alguna mejora".

Ducati está demostrado una clara superioridad este año, pero lo de este fin de semana ha sido aplastante, lo que deja la temporada prácticamente sin alicientes.

"Nosotros estamos dando el máximo, la verdad es que no puedo pedirles nada más a los chicos en el box, han trabajado todo el fin de semana de una manera excepcional. Yo he pilotado al máximo de lo que nos puede dar esta moto. No es suficiente, así que solo nos queda mejorar".

El jueves, Maverick aseguró que llevaba una moto diferente a la de su compañero de equipo, Aleix Espargaró.

"El setting es muy diferente, aquí en Austria la moto ha sido más parecida, pero en Silverstone llevaba otro basculante, probando para 2024, lo que nos fastidió bastante en la carrera. Como no es suficiente lo que tenemos hay que ir explorando y a veces te pasa como en Inglaterra, que te piensan que va bien una cosa en los entrenamientos y luego, en la carrera, no es lo que esperabas. Es cuestión de seguir constante y machacando como estamos haciendo. De pilotaje me siento excepcional, estoy pilotando la moto muy bien, y hay que se constantes y paciente. No rendirse".

Aunque sobre el papel Spielberg no era un circuito propicio para las Aprilia, Maverick no lo vio así.

"Yo he ido genial todo el fin de semana en este circuito, hoy estaba para pelear el podio. No hay que pensar si un circuito nos va bien o no, hay que pensar solo en sacarle el máximo a esta moto. Este fin de semana lo hemos hecho y hemos marcado la diferencia con las otras Aprilia. Si miras mi ritmo y el de Brad Binder, son iguales. La diferencia es que él en la primera curva estaba segundo y yo séptimo. Es obligatorio salir bien, yo como piloto no puedo hacer más. Hay que esperar a que mejore ese aspecto", zanjó el de la Costa Brava.

Maverick Viñales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images