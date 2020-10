Viñales: “¿Lorenzo? no se te olvida ir en moto de un día al otro”

Maverick Viñales lideró las dos primeras sesiones libres del Gran Premio de Aragón, comandando a la tripleta de pilotos de Yamaha junto a Fabio Quartararo y Franco Morbidelli, que coparon las tres primeras posiciones al final de la jornada, y dejando al cuarto clasificado, Joan Mir, a más de 7 décimas.

Superado este primer día en Motorland, Maverick se mantiene en su intención de salir desde la primera fila y tratar de liderar la carrera del domingo.

“El objetivo es claro: salir fuerte y tirar. Es clave sacarse el tráfico al inicio porque siempre tenemos ritmo y si vamos solos es mucho mejor para nosotros. Veremos cómo están mañana las Ducati. Hoy hacía mucho aire y con viento sufren, pero mañana seguro que están por ahí, Miller estará delante”, avisó Mack.

“El año pasado, a mitad de carrera no apreté lo suficiente y me cogieron las Ducati. Sabemos los errores que cometimos entones, muchos fallos con la frenada, y estamos trabajando en ello para que no se repita”, añadió.

Pese a que aún resta el FP3, las bajas temperaturas que se prevén hacen pensar que es difícil mejorar mucho los tiempos del viernes por la tarde.

“No voy a arriesgar nada (en el FP3), una caída con frío es muy fácil. Trabajaré en las líneas, el pilotaje y a esperar a la tarde. Hoy hemos sacado un buen tiempo. No todos van a hacer 1:47. El tiempo nuestro ha sido rápido y nos hemos asegurado el pase a la Q2. Ir a mejorarlo en el FP3 es tomar el riesgo que quieras tomar, sobre todo en la curva 2, la 13 y la frenada de la 14, donde patinaba mucho por mañana”.

Además de las bajas temperaturas, el aire frío perjudica el trabajo de los neumáticos.

“Ha sido muy difícil, no te avisa, si tocas el freno te caes, el neumático se enfría, pierdes la adherencia y te caes. La Yamaha está bien aquí, hemos trabajado mucho para la carrera”.

Le preguntaron a Mack sobre los dos primeros de la general, Quartararo y Mir, y cómo los había visto.

“Al final todos van a estar fuertes, me voy a concentrar en mí mismo. Fabio y Joan que se peleen entre ellos, yo iré a lo mío”.

Tras un caso de COVID-19 de un ingeniero, que dejó a seis personas fuera en Le Mans, y el de ayer de Rossi, en Yamaha se han quedado en cuadro.

“De momento estamos cuatro aquí (risas), pero esta tarde llegan todos”, dijo en referencia a los ingenieros japoneses confinados en Andorra.

Sobre la noticia del positivo de Rossi, Maverick dijo que le puede pasar a todos.

“Puedes cogerlo en cualquier sitio, en el supermercado, en la calle. Hay que estar atentos y minimizar los riesgos, no ver a un amigo o a gente que no están tan atentos a coger el virus”, recomendó.

“Te expones al peligro cada día, cuando vas a la compra o al centro a dar una vuelta, creo que me voy a encerrar en mi casa. Al final lo tengo todo ahí, el gimnasio y lo que necesito, así que voy a extremar las precauciones al máximo”, dijo.

Sobre los problemas de motor que están acuciando a Yamaha este año, Maverick admitió que sigue limitado, pero ya muy poco.

“Nos gustaría ir mucho más rápido, pero tenemos todavía alguna limitación. Nuestro motor está casi a máxima potencia, no hay más y con eso hay que salir adelante. Justo en Jerez, antes de romper el motor, hice una velocidad punta casi como la de Ducati, pero luego ya no la volvimos a tener. Estamos utilizando casi la máxima potencia y nos tenemos que buscar la vida en otros aspectos, quizá en la tracción. Si podemos ganar con eso, supliremos una cosa con la otra”, argumentó.

Por último, le preguntaron a Maverick sobre la posibilidad de que Jorge Lorenzo sustituya a Valentino Rossi en la próxima carrera y si, por lo visto en el test de Portimao, le creía capaz de hacerlo.

“No lo sé, eso solo lo puede saber él. En Portimao se lo tomó con mucha calma, no se te olvida ir en moto de un día al otro. Al final este tema está en manos de Yamaha”, zanjó el chico de la Costa Brava.

