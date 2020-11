Viñales: “Por pequeños errores, cada año se nos escapan las opciones de título”

Maverick Viñales apareció en la pantalla del ordenador, delante de los medios, con una mascarilla. Según explicó, un miembro de su equipo ha dado positivo por COVID-19 y el corredor se ha tenido que hacer una prueba PCR esta mañana, estando a la espera de un resultado negativo que le permita seguir con el gran premio.

“Me he hecho un PCR esta mañana, tengo cero síntomas pero un chico del equipo ha dado positivo y por eso llevo mascarilla. Máxima precaución y no juntarme con nadie”, dijo Mack.

Rossi vuelve: Rossi da negativo por segunda vez y ya ha entrado en el Circuito

Las malas noticias parecen no tener fin para el corredor de Yamaha, bajo la lupa por utilizar un motor en su Yamaha manipulado de forma fraudulenta, y sancionado con salir el domingo desde el pitlane al destapar el sexto motor de la temporada, cuando el reglamento solo permite cinco.

Una sanción que a otros corredores les parece muy suave, ya que Maverick se va a beneficiar de ese motor nuevo en las tres últimas carreras, no solo en esta primera de Valencia.

“Las reglas son las reglas, si rompes motor y pones uno nuevo sales una vez desde el pit lane, Pero que no se preocupe Alex (Rins, quien se quejó de ello), el motor no corre más, no es más potente del que ya teníamos”, dijo.

Sobre la sanción a Yamaha, que solo ha afectado en la general de constructores y equipos, no así en la de pilotos, Maverick estuvo evasivo.

“No puedo dar una respuesta clara porque no me he enterado de nada hasta hoy, lo he leído esta mañana. Han quitado 50 puntos, pero el equipo me ha intentado aislar de toda esta situación para centrarme solo en el trabajo del fin de semana”, argumentó.

Sobre la justicia o no de la sanción, también tiró de cintura.

“No lo decidimos nosotros. Yo he llegado a Valencia y me he encontrado con todo esto, no tenemos ni idea de lo que ha pasado”.

“Hay unas leyes, hay algo escrito, no sé si se ha aplicado o no, no tengo ni idea. Nunca se ha dado un caso así”.

Sobre el hecho de haber descorchado un nuevo motor, el sexto, Maverick dio una explicación.

“Los otros motores no se han roto, han llegado al final de su vida y para no poner en riesgo al resto de pilotos hemos decidido no usarlos más”.

“Yo no puedo decidir nada, por su puesto lo que quiero es aislarme de este asunto, no tiene nada que ver conmigo. El equipo debe hacer lo mismo, hay que pasar página de la sanción y del motor y salir mañana a hacer un buen entrenamiento”, trató de atajar como pudo.

“Ni yo ni mi equipo tenemos ninguna potestad sobre este tema, no podemos hacer nada”.

Sobre la sanción de salir desde el pitlane el domingo, Maverick sí hizo una valoración.

“Está claro que es un hándicap, sales el último y no tenemos una moto fácil para adelantar. Estoy triste porque poco a poco cada año se te escapan las opciones de luchar por el título, pequeños errores que nos van perjudicando. Ahora hay que sacar lo mejor de lo que tenemos, y si no podemos ganar el Mundial, tratar de ser la primera Yamaha. Hoy hemos hecho un gran entrenamiento, las sensaciones han sido muy buenas”.

Por último, Maverick, que ahora tiene un motor nuevo y dos con el kilometraje pasado, admitió que “puedo hacer muy pocas vueltas con el quinto motor, para no poner en riesgo a los otros pilotos”, lo que abre la puerta a que tenga que descorchar un séptimo motor antes de acabar el año, lo que le obligaría, de nuevo, a salir desde el pitlane en la siguiente carrera.

Fotos del Gran Premio de Europa de MotoGP 2020