Viñales salió ileso el pasado domingo del accidente entre Franco Morbidelli y el sancionado Johann Zarco, al pasarle rozando las motos de los dos implicados en la caída.

Esa situación ha provocado que se introdujeran cambios en la escapatoria del circuito, en la curva 3, donde estuvo a punto de pasar una verdadera desgracia.

“La curva 3 es ahora más segura; solo espero que el accidente de la semana pasada no se repita. Ya me he olvidado de lo que pasó el domingo, me siento seguro y bien en la moto”, explicó este viernes Viñales.

El de Roses acabó con el octavo mejor tiempo de la jornada, a 0.4 de la referencia dejada por Pol Espargaró.

“A una vuelta nos ha costado un poquito más hoy, pero para mañana sabemos qué hay que hacer. Será importantísimo meternos en primera línea”, de la parrilla de salida.

Maverick sigue siendo un piloto resolutivo en los entrenamientos, algo que le está costando plasmar en las últimas carreras.

“Hay que buscar que la moto vaya bien en carrera. En los ensayos siempre estamos primeros, segundos o terceros, pero en las carreras vamos para atrás”, insistió.

“Estamos intentado trabajar en condiciones de poco agarre, que es como nos encontramos la pista después de las carreras de Moto2. Simulamos eso y tratamos de configurar una puesta a punto para ello”, zanjó el catalán.

