Viñales: “En Aragón no puedo fallar, debo presionar a nuestros rivales”

El de Yamaha no era nada optimista en la previa y cuando apareció la lluvia las cosas aún se complicaron más. Y más todavía cuando se quedó cortado en la salida debido a la caída de Valentino Rossi.

Pero Viñales protagonizó una buena remontada, terminó entre Fabio Quartararo y Joan Mir y ahora que vienen pistas que le gustan incluso piensa en el campeonato. De hecho, al final incluso estuvo a punto de pasar al francés en la última vuelta.

“No ha faltado nada, lo iba a probar en la última curva, pero he visto que me lo iba a llevar puesto, que la iba a liar y nos íbamos a caer, así que he preferido aguantarme detrás, pasar a Joan y acabar en medio de los dos (Quartararo y Mir). Al final, hoy era importante acabar y no perder muchos puntos después de lo que ha pasado en la primera curva (caída de Rossi). Pero estoy contento, las sensaciones en agua han sido buenas y eso es importante. Los resultados en mojado siempre son un poco locos. Saliendo en primera línea hubiera podido estar delante creo, pero es lo que hay, no vamos a darle más vueltas”, explicó Mack.

“Ahora hay que pensar en Aragón, que es un circuito que me encanta y trataré de hacer dos fines de semana perfectos”, añadió.

Pese a todas las dificultades, al final de la carrera Viñales se mantiene cuarto del Mundial a sólo 19 puntos del líder, Quartararo.

“Puede pasar de todo todavía, es un campeonato donde no hay que darse por vencido nunca. Ahora vienen pistas súper buenas, Aragon y Valencia, dos de mis pistas favoritos del calendario, así que hay que ir allí con todo el entusiasmo y motivación del mundo”.

“La verdad es que salgo de esta carrera más positivo. Al final nos falto solo la qualy, que no pude hacer una vuelta perfecta, pero todo el fin de semana hemos sido rápidos. Así que en Aragón trataremos de no fallar, estar ahí, fuertes y presionar a nuestros rivales”.

La carrera de Viñales se vio condicionada por la caída de Valentino Rossi en la tercera curva, que le dejó cortado junto a Joan Mir.

“Valentino se ha caído y su moto se ha ido contra Joan, que ha levantado su moto y nos hemos tocado. Eso nos ha llevado fuera y nos hemos quedado prácticamente los últimos. Luego hemos comenzado a remontar. En otras circunstancias hubiera sido muy difícil, pero en una carrera en agua hemos podido dar un buen salto adelante.

Pese al décimo puesto final, Maverick estaba contento.

“Hemos salvado bastante los muebles, hubiera podido ser mucho peor. Ahora intentaremos hacer el fin de semana de nuestra vida en Aragón”, zanjó el chico de Roses.

