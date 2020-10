Viñales: “Voy a salir a por todas, no tengo nada que perder”

Sorprende que el teórico primer espada del equipo Yamaha mantenga que, cuando faltan cinco carreras para el final del curso y sólo está a 19 puntos del líder del campeonato, diga “no tengo nada que perder”, aunque su filosofía sea la de ir carrera a carrera y no mirar tanto al largo plazo.

El de Yamaha se ve muy fuerte pese a no haber logrado anotarse la pole este sábado, como tenía planeado, una circunstancia que aún espolea más al corredor con el número 12, que se siente más preparado que nunca esta temporada de cara a la carrera de este domingo (15 horas).

“Creo que no me he sentido tan bien de cara a una carrera este año como ahora, estamos muy preparados, es la carrera en la que me siento mejor y no tengo nada a perder. Es una gran oportunidad también para dar información al equipo, porque la próxima semana tenemos una nueva carrera aquí y los demás irán muy rápido y mejorarán para entonces”, argumentó Viñales.

“Este fin de semana me he encontrado bien desde la primera vuelta, se podía mejorar en la Q2, me he encontrado mucha gente y he hecho un T3 bastante malo en mi vuelta rápida. Creo que podemos dar un salto mañana importante, me viene bien la vidilla que me da esta qualy para apretar mañana a tope”.

“Al final, si lideras siempre es difícil tener la mentalidad de seguir mejorando, y ahora estamos obligados a dar un paso más para mañana”

Maverick tiene el ritmo para poder liderar la carrera e, incluso, tratar de escaparse.

“Ya veremos, la moto funciona bien. Estoy contento, trataré de salir bien y apretar al máximo, acabar la carrera sin dejarme nada y apretar las 23 vueltas a tope, ese es el objetivo”.

Para ello, cuenta con que no llegue un gran bajón en los neumáticos.

“Las gomas van bien, no se degradan. La elección es el neumático blando trasero seguro, delante veremos el calor que hace. Si es mucho podemos optar al medio. Todo pasa por la salida, si salimos bien y tengo un buen ritmo podemos romper la carrera”.

Sobre los rivales a los que ve más fuertes, Viñales apunta a las otras Yamaha.

“Las Yamaha están muy fuerte, sobre todo Morbidelli. Es muy rápido y tiene un ritmo muy bueno. Creo que es el piloto que va a ir fuerte mañana en carrera”.

Pero sin olvidarse de un Joan Mir que siempre llega pese a salir retrasado en parrilla, por lo que mañana, saliendo en segunda fila, es un rival temible.

“No pienso en ello, pienso en salir y ponerme primero en la primera curva. Si puedo imponer un ritmo rápido, no todos pueden hacer 48 de paso. Luego hay siempre gente que sorprende. Miller en las primeras vueltas o Mir pueden hacer algo extraordinario. La Honda sale muy bien y también está ahí Cal (Crutchlow), que ha estado muy bien todo el fin de semana. Lo que hay que ver es el papel que juega Jack (Miller) en las primeras vueltas”.

En un circuito exigente con el consumo del combustible, Maverick no está preocupado.

“Vamos justos con el consumo, es un poco problemático, pero llegamos bien. Podemos ir full power todas las vueltas”, zanjó el chico de la Costa Brava.

