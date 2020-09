En Montmeló, el de Yamaha no parece tan afilado como la semana pasada. Sin embargo, si algo ha aprendido de este campeonato es que este título no se ganará o se perderá en un gran premio a menos, obviamente, que sea el que se celebrará en Portugal y cerrará el curso.

Viñales ocupa en estos momentos la tercera plaza de la tabla de puntos, empatado con Fabio Quartararo, el segundo clasificado y quien en 2021 se convertirá en su compañero en el equipo oficial de Yamaha. Ambos se encuentran a un solo punto de Andrea Dovizioso, el líder.

En un campeonato con tantos altibajos, la clave pasa por apuntar al podio, que sin duda es el objetivo que se ha marcado el de Roses (Girona), por más que opte por ser más ambiguo en sus respuestas.

“El único objetivo es dar el máximo y terminar satisfecho. Trataremos de mantener la mentalidad positiva, pero si esta carrera no es perfecta vendrán algunas que nos irán mejor”, subrayó Viñales cuando se le preguntó qué hay que esperar de él.

“Estoy muy contento de poder salir el quinto; estamos allí. Pienso atacar desde el principio porque tengo que recuperar posiciones. No termino de tener las mejores sensaciones, pero el ritmo no es malo”, añadió el #12, que ha centrado en dos los problemas con los que seguramente deberá lidiar cuando se apaguen los semáforos en el ‘Circuit’: las dificultades a la hora de adelantar y la falta de confianza al entrar en las curvas.

“Me cuesta adelantar. A las otras Yamaha todavía, pero a las demás motos, me cuesta”, destacó el español, que, a diferencia de la mayoría, no tiene excesivos problemas con la goma trasera. “En mi caso, creo que el neumático trasero aguantará bien, no he notado una excesiva caída en su rendimiento”, concluyó Viñales.

