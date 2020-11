Viñales: “Cuando no hay agarre, la moto es un desastre”

Viñales no pudo completar una buena clasificación, que había sido toda la temporada uno de los puntos fuertes de la Yamaha, como lo demuestra que tres de esas motos han liderado el premio BMW al mejor piloto en las poles, un galardón que se llevó Fabio Quartararo por delante del propio Mack y Franco Morbidelli.

“Últimamente ya ni el sábado vamos rápido, no sé por qué. Al final es lo de siempre, cuando hay agarre la moto va bien y cuando no, es un desastre. A principio de año Fabio y yo teníamos un extra a una vuelta y ahora eso también se ha ido. Como piloto, la sensación es que hay muy poco agarre. Fastidia perder el coche porque es bonito, pero lo perdimos en Brno y Valencia, no hoy”, valoró sobre el premio que entrega la marca alemana, un deportivo M4.

Entre los objetivos de Viñales para este último domingo están acabar tercero del Mundial, al estar a 11 puntos de Alex Rins.

“La verdad es que ni lo pienso, las carreras están siendo un desastre y solo quiero hacer unas buenas vueltas y poder recabar la máxima y mejor información posible para los ingenieros de cara al año que viene”, explicó.

En los últimos años, Maverick ha hecho algunos cambios en su lado del box y de cara a 2021 va a sufrir algunas bajas, como la de su mecánico Javier Ullate.

“No voy a hacer ningún cambio, de hecho quería continuar con todo el equipo, pero han decidido hacer cambios (en Yamaha), sobre todo porque hay gente que se retira, como Nakayama. Se tendrá que reestructurar un poco el equipo”, dijo.

La imagen y el tono de Viñales en este último sábado de la temporada era un poco de desolación.

“Básicamente mis expectativas han bajado mucho. Es la forma en que trato de mantenerme tranquilo porque no tengo las mismas expectativa que tenía antes”.

“Siempre mi mentalidad era ganar, ganar, ganar. Ahora entiendo que es imposible hacerlo, así que lo afronto de otra manera”.

“Es lo mismo todos los fines de semana, comenzamos a trabajar a un nivel y luego estamos disminuyendo el ritmo. Así que no hay mucho que decir. Nadie conoce la solución. Trato de mantenerme positivo, de mantener la calma y trabajar en la moto”.

“Tengo más potencial del que puedo demostrar porque no puedo pilotar como yo quiero, así que, insisto, lo importante es mañana conseguir la máxima información de cara al año que viene”, zanjó visiblemente molesto con la situación.

