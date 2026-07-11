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Viñales terminó último la sprint de Sachsenring "sin entender" por qué es tan lento

En medio de un intercambio de reproches entre el piloto español y KTM, Maverick Viñales solo pudo acabar último en la sprint del GP de Alemania, superado hasta por el veterano Cal Crutchlow.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Viñales llegó el jueves a Alemania diciendo que KTM había invalidado un contrato ya firmado, intercambiando declaraciones y reproches tanto con el fabricante austríaco como con el actual CEO de Tech3, una situación tan desagradable como complicada de gestionar en un fin de semana de carrera.

El resultado fue que el español solo pudo clasificar 19º en parrilla de veinte; y cruzar la meta último, adelantado incluso por el veterano ya retirado Cal Crutchlow, al que LCR ha repescado para reemplazar al lesionado Johann Zarco.

Aparentemente no sucedió nada extraño, a nivel de salida de pista o caída, que permita entender que Maverick perdiera casi 32 segundos en una carrera de 15 vueltas, mas allá de un claro problema en el pilotaje.

Pese a que el resultado es desolador, Maverick se tomó la situación con filosofía al final del día.

"Necesitamos entender y seguir trabajando. La temporada no se acaba en una sola carrera, así que es muy importante tener buena retroalimentación para ayudar al equipo y mejorar mis sensaciones", explicó. "Básicamente, siento que tengo muy poco agarre en la rueda delantera, sobre todo con neumáticos nuevos. No tengo buenas sensaciones, así que no giro bien y me desvío constantemente. La retroalimentación que tengo es que en cualquier momento puedo perder agarre", añadió.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

"Es muy difícil pilotar de esta manera, porque no puedo mantener la velocidad en las curvas y voy muy lento", esgrimió su perdida de tiempo.

El piloto intento entender el motivo de una perdida de tiempo tan clara, más de ocho segundo con Crutchlow, que entró 18º en la meta después de adelantar al de Tech3 en la quinta vuelta. "Es porque freno muy tarde y en dos o tres puntos me pasé de la curva, y en una estuve a punto de salirme. Intenté varias cosas para ver si podía mejorar la moto, pero siempre terminaba en la misma situación, con subviraje y, por mucho que lo intentaba, no conseguía que girara".

Una situación que Viñales separa de su lesión en el hombro. "En realidad no tiene nada que ver, porque entonces, por ejemplo, en curvas donde solo tengo que frenar y acelerar, estoy al nivel de los demás. Es justo cuando necesito mantener la velocidad, abro la trazada, abro, abro, abro, y voy muy, muy lento".

Tampoco buscó el español la excusa del neumático blando.

"No lo sé. Es difícil decirlo porque incluso el agarre es menor con el neumático medio, así que no ayuda en absoluto a la moto. Pero hoy tenemos buena información, así que intentaremos mejorar para mañana".

"Tengo la sensación de que cuando la pista gana agarre, el comportamiento de la moto empeora cada vez más. Esa es mi impresión. Estamos intentando entender cómo mejorarlo".

"Cuando no hay agarre es muy difícil marcar un buen tiempo por vuelta. Es muy difícil.

Por ejemplo, en el sprint tenía mucha inestabilidad y no podía controlar la moto. Para mí, es muy difícil mantener el acelerador a fondo en las bajadas".

Maverick Viñales, seguido por Luca Marini, quien, todo apunta, le sustituirá el próximo año en Tech3

Maverick Viñales, seguido por Luca Marini, quien, todo apunta, le sustituirá el próximo año en Tech3

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No tengo que hablar con nadie"

Como no podía ser de otra manera, le preguntaron a Viñales por la declaraciones de Pit Beirer, el director deportivo de KTM, que mantiene un discurso conciliador, asegurando que le gustaría hablar con Maverick este verano y arreglar la situación. Le preguntaron si van a hablar.

"No, la verdad es que no tengo que hablar con nadie. Lo que quiero es cerrar este capítulo. Ya sé que estoy fuera de MotoGP", se mostró tajante, pese a que Beirer sigue asegurando que un asiento de Tech3 sigue abierto, por más que parece existir ya un acuerdo con Luca Marini y Senna Agius.

"Quiero pasar página y concentrarme en volver con fuerza después del verano, disfrutando al máximo de las últimas carreras. Ese es mi objetivo: recuperar mi nivel. No tengo que hablar con nadie. De verdad quiero ponerme manos a la obra y volver con fuerza después del verano. Ese es mi verdadero objetivo ahora mismo", zanjó el chico de Roses.

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