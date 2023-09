Viñales: "Lo tenía, pero tuve que aflojar porque me quedé sin neumático"

Nadie desde que el Mundial pasó a denominarse MotoGP a principios de los dos mil ha logrado ganar una carrera de la clase reina con tres marcas diferentes. Este domingo, en el Gran Premio de Catalunya, Maverick Viñales, que en 2016 ganó con Suzuki y en 2017 lo hizo con Yamaha, estuvo a punto, muy cerca, de lograrlo con Aprilia.

Sin embargo, su gran amigo y compañero de equipo, el gran valedor para que hoy Maverick esté en la casa de Noale, Aleix Espargaró, le quitó la victoria, segunda de la temporada para el de Granollers y tercera desde que está, desde hace un montón de años, en la categoría superior.

Al final, la batalla entre los dos amigos, tuvo un pequeño chispazo cuando Aleix le adelantó apurando la frenada. Pero lejos de enfadarse, ambos pilotos se fundieron en un abrazo al cruzar la meta y, en un gesto precioso, se intercambiaron las motos para hacer la vuelta de honor.

El segundo puesto de Maverick, además, llegaba tras el podio el día anterior (3º) en la sprint.

"Dos días y dos podios", celebro el chico de Roses. "Lo tenía", dijo respecto a la victoria, no en vano llegó a tener 1.6 segundos de ventaja ya en la segunda mitad de la carrera.

"Si embargo, he tenido que aflojar porque no me quedaba goma en el flanco derecho. No me fiaba demasiado porque no era el día de arriesgar", admitió dando por bueno el podio.

"Es un sueño para Aprilia y un sueño para mí. Desde que entré en esta casa hemos trabajado muy bien. Hay que felicitar a todo el equipo, que lo está haciendo fenomenal".

Sobre el adelantamiento al límite de Aleix, Maverick no quiso quejarse.

"Que los dos pilotos estemos luchando es muy divertido, porque los dos queremos más y más. Nos empujamos el uno al otro", señaló.

Hace un año y medio Viñales salió por la puerta de atrás de Yamaha, que ganó el título con Fabio Quartararo aquel año, y ahora las cosas se han girado completamente.

"El sentimiento que tengo es muy distinto del que podía tener en el pasado. Ahora siento que tengo mi equipo. No solo es dentro de la pista o en el taller; me lo paso realmente bien", expuso antes de recordar que "hemos hecho dos cosas inéditas, el doblete de Aprilia 1-2 en una carrera y el cambio de moto entre los dos pilotos tras cruzar la meta".

Segundo lugar Maverick Viñales, Aprilia Racing Team, Ganador Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images