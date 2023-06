Viñales: "Si mañana alguien me sigue se va a asustar, voy a clavar los frenos"

La lucha final de la P2 del Gran Premio de Italia de MotoGP fue a cuchillo, con los pilotos bajando los tiempos en la parte final de forma espectacular y continuos intercambios de posición en la hoja de tiempos, uno de los más significativos fue el de Maverick Viñales, que estuvo todo el día entre los diez primeros y, en el último momento, se cayó de las posiciones que dan acceso a la Q2 directamente por 11 milésimas.

Lo interesante del caso es que en sus dos últimos intentos de vuelta rápida, Maverick llevó en el remolque a Marc Márquez, y fue precisamente el de Honda que siguiendo el colín de la Aprilia se metió dentro de la Q2, echando a Mack.

"Es lo que hay, son cosas que pasan. Hoy hemos tenido muchos neumáticos precalentados y no hemos conseguido tener las máximas prestaciones ni lo que nos esperábamos, hay que entenderlo y seguir mejorando", expuso el de Aprilia inicialmente, sin querer hacer mucho drama de la situación.

Sin embargo, Maverick sí reaccionó cuando le insistieron sobre el tema de pillar rueda tras lo sucedido con Márquez, y le preguntaron si la estrategia para este sábado en la Q1 y, si se clasifica, la Q2 estará enfocada en no dejarse seguir por ningún piloto, para que no le pase lo mismo.

"Es obvio que sí, pero no es ser legal o no serlo, sinceramente me da bastante igual que me siguiera (Márquez), pero mañana voy a cortar, el que se me ponga detrás se va a asustar, porque voy a clavar los frenos, ya te lo aseguro, voy con pocas bromas. Pero hoy me daba igual, estaba sufriendo con el neumático delantero y pensé en sacar una vuelta y basta, y el sábado trabajar porque iba al límite con la goma delantera", añadió.

Sobre la jornada, Maverick se mostró muy molesto con un neumático en malas condiciones (un delantero duro).

"La verdad es que tenía mucho rebote delante y hay que entender el por qué, pero más o menos ya sabemos el motivo, así que mañana hay que salir a tope", con el objetivo de cobrarse una de las dos plazas de repesca para la Q2.

Entre una cosa, lo del neumático, y otra, lo que le siguió Marc, al final Maverick se quedó fuera.

"No creo que sea por eso (lo de Marc) que no me haya clasificado, simplemente no hemos logrado sacar el cien por cien de nuestra moto hoy, estaba para ir más rápido, pero hemos tenido muchos problemas, sobre todo con la rueda delantera y es lo que hay que entender. En otras partes del circuito iba muy rápido, y eso quiere decir que hay un problema".

"Por la mañana fuimos muy bien, el ritmo ha sido bueno, hemos salido con óptica de carrera, pero por la tarde cuando he cambiado la goma delantera ya he visto que no iban bien las cosas. Cuando tienes rebote normalmente es una vibración muy rápida y luego se va, pero esta vez era muy extraño, era como un rebote lento, muy extraño".

El problema, básicamente, fue que el neumático duro delantero que montó Maverick era lo que se conoce como precalentado, una goma que se iba a utilizar en un gran premio anterior pero que, finalmente, no se usó.

"Hay que hablar con Michelin a ver lo que ha pasado, pero tiene toda la pista de que era una unidad antigua de hace cuatro o cinco grandes premios. Eso a veces pasa, sobre todo los viernes, que es cuando se sacan esos neumáticos de encima", zanjó el chico de la Costa Brava.